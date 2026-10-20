Marianne Maret, première femme valaisanne au Conseil des Etats, quittera ses fonctions en 2027 après huit ans à Berne. Le Centre salue son engagement pour le Valais et des causes nationales majeures.

ATS Agence télégraphique suisse

Première femme valaisanne à siéger au Conseil des Etats, la centriste Marianne Maret (68 ans) quittera la Chambre des cantons fin 2027 au terme de la législature actuelle. La citoyenne de Troistorrents aura passé huit ans à Berne.

«Le Centre Valais romand salue le parcours d'une femme de conviction qui aura marqué l'histoire politique du canton et fait entendre la voix du Valais au plus haut niveau fédéral», souligne son parti, dans un communiqué diffusé mardi. «Marianne Maret s'est imposée comme une parlementaire engagée et sérieuse, dont la capacité de travail, la maîtrise des dossiers et la détermination ont permis de faire avancer plusieurs enjeux majeurs pour le Valais et pour la Suisse.»

Élue au Conseil communal de Troistorrents, en 1997, puis présidente de la commune durant 8 ans (2005-2012), Marianne Maret a ensuite poursuivi son parcours politique comme présidente de la Fédération des Communes valaisannes (2009-2013) et députée au Grand Conseil (2009-2019), où elle a notamment présidé la Commission de gestion.

Election historique

En 2019, elle est devenue la première femme valaisanne élue au Conseil des Etats, avant d'être réélue en 2023 pour un mandat supplémentaire. A Berne, la citoyenne de Troistorrents aura notamment présidé la Commission des transports et des télécommunications.

Parmi ses réalisations majeures figure son engagement contre les PFAS. Grâce à sa motion adoptée par les deux Chambres fédérales en 2023, la Confédération a été chargée de fixer des valeurs spécifiques pour mieux encadrer ces substances dans les sols, les déchets et les sites contaminés.

Défense des plus vulnérables

Marianne Maret a également fait aboutir une motion visant à permettre la déduction fiscale des frais d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

La défense des personnes vulnérables a constitué une autre part de son action parlementaire. En 2022, la Bas-Valaisanne fut à l'origine d'une motion, adoptée par le Parlement, demandant l'organisation régulière de campagnes nationales de prévention des violences domestiques, sexuelles et fondées sur le genre.

Le Chablais perd ses deux élus

Le Centre du Valais romand a fixé au 14 décembre le délai pour se porter candidat au Conseil des Etats. Le dernier mot reviendra au Congrès du parti. Actuel conseiller d'Etat en charge de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay pourrait se porter candidat. Depuis la création de la Suisse moderne (1848), le Valais a toujours été représenté par deux élus PDC (désormais Le Centre) au Conseil des Etats.

Avec les retraits annoncés de Marianne Maret et de Philippe Nantermod (PLR, au Conseil national), le Chablais valaisan verra ses deux élus quitter les Chambres fédérales fin 2027.