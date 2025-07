De l'informatique à la conciergerie de luxe, Mathieu Terisse raconte son parcours atypique. Il révèle les défis et les joies de son métier au Montreux Palace, notamment pendant le célèbre festival de jazz.

Concierge au Montreux Palace, il raconte «le plus beau métier du monde»

Mathieu Terisse révèle les défis et les joies de son métier au Montreux Palace, notamment pendant le célèbre festival de jazz. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Mathieu Terisse travaille depuis quinze ans à la conciergerie du Fairmont Le Montreux Palace. Entre réservations, confidences et demandes spéciales, il raconte «le plus beau métier du monde», ainsi que son quotidien pendant l'effervescence du Montreux Jazz Festival (MJF).

Rien ne destinait Mathieu Terisse à travailler dans l'hôtellerie de luxe. Né dans un petit village près de Nîmes, il devient ingénieur en informatique. Un ami lui propose un job d'été comme voiturier bagagiste dans le palace montreusien. Il n'en repartira plus.

Au fil des années, l'homme qui a conservé son accent du sud gravit les échelons jusqu'à devenir concierge «aux clefs d'or». Ces prestigieux insignes posés sur les revers de sa veste «sont avant tout un gage de qualité que l'on l'atteint après environ dix ans de travail en tant que concierge», explique à Keystone-ATS celui qui est aujourd'hui assistant chef concierge.

Terrasses et bateaux

Alors que Ferrari, Porsche et autres grosses cylindrées se succèdent devant l'entrée du cinq étoiles, le quadragénaire décrit un métier varié et cependant méconnu: assister le client à chaque moment, dans toutes ses demandes, du quotidien à l'extraordinaire.

«Organiser l'arrivée, réserver des restaurants, un hélicoptère bleu ou une limousine rouge, tout est possible», sourit-il. «Un jour, une princesse saoudienne nous a demandé d'envoyer une vingtaine de poules suisses dans un palais de son pays, ce qui fut fait. Actuellement, été et festival obligent, nous avons beaucoup de demandes pour des bateaux privés, des terrasses branchées et des tickets de concert».

Liens de confiance

Parmi les principales qualités requises, la discrétion, le calme, l'anticipation, la communication et le travail d'équipe. Au fil des ans, des liens de confiance se nouent également avec la clientèle. «C'est ce qui est beau dans le métier», glisse-t-il.

D'excellentes relations tant au niveau local qu'à l'international, sont également indispensables, notamment à travers la fraternité des clefs d'or qui relie les concierges du monde entier. De bonnes jambes aussi: Mathieu Terisse effectue de 15 à 20 km par jour dans les très larges couloirs de l'hôtel. «Ils étaient conçus à l'époque pour que les dames puissent se croiser sans que leur chapeau ou leur robe ne se touchent», commente-t-il.

Les liens avec le MJF sont «très forts». Situé au coeur de la manifestation, l'hôtel accueille une grande partie des artistes qui s'y produisent et prête également son annexe, le Petit Palace qui devient la Lake House du festival.

Pendant le MJF, les 236 chambres de l'hôtel sont toutes réservées souvent très à l'avance. «Clients lambda, mélomanes, habitués, VIP, artistes avec leurs musiciens s'y côtoient de façon très décontractée», souligne Mathieu Terisse. «Cela représente pas loin de 500 personnes, avec leurs desideratas, leurs questions».

Les quinze jours de la manifestation sont ainsi un «concentré de demandes pour la conciergerie, ouverte jour et nuit. Cinq personnes supplémentaires viennent renforcer la dizaine de collaborateurs de la loge et ce n'est pas du luxe», note Mathieu Terisse. Qui précise que «les novices ne sont pas autorisés à parquer les Ferrari».

Se préparer à l'inattendu

Au vu des célébrités qui se succèdent, «on se prépare au challenge et à l'inattendu. Le festival nous envoie les réservations avec ce qu'on appelle des 'riders', c'est-à-dire les préférences des artistes. Cela peut aller de la température de la chambre à des fleurs ou une eau spéciale», illustre Mathieu Terisse.

Parfois, les demandes sont plus insolites, «il y a quelques années, une artiste américaine a souhaité que sa chambre soit entièrement drapée de blanc, y compris les fenêtres. Elle voulait vivre dans un cocon. Un désir facile à réaliser, mais qui l'a rendue très heureuse».

Rien ne destinait Mathieu Terisse à travailler dans l'hôtellerie de luxe Photo: keystone-sda.ch

«Plus récemment, une chanteuse américaine qui devait se produire en soirée au début du festival était toute stressée. Sa fille mineure qui devait la rejoindre depuis les Etats-Unis était bloquée à l'aéroport; son autorisation de vol n'était pas valable. J'ai trouvé un notaire de la place qui a pu arranger la situation malgré l'heure matinale et les bureaux fermés pendant le festival».

Et de préciser que le service même de conciergerie est inclus dans le tarif de la chambre. Si le concierge fait appel à des prestataires externes, cela sera refacturé au client. Derrière son desk face à l'entrée, Mathieu Terisse n'est pas seulement tombé amoureux de son métier et du Montreux Palace, mais également de la région, de sa nature. «Randonner, faire du vélo, du ski, cueillir des champignons, cela équilibre quand on vit dans le monde du luxe», confie-t-il.