Ces 10 professions vous rapporteront le meilleur salaire en 2025

Reconversions professionnelles à foison, difficultés à trouver du personnel, pénurie de spécialistes. Le manque de personnel qualifié sur le marché du travail suisse reste criant. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs agences de recrutement. Malgré une légère détente en 2024, les entreprises sont toujours désespérément à la recherche de main-d'œuvre dotée de savoir-faire.

Certains employeurs tentent donc d'attirer le personnel adéquat en proposant des conditions de travail plus attrayantes, notamment avec des horaires plus flexibles, des salaires plus élevés et des formations continues. C'est ce que montre également une nouvelle étude de la plateforme d'emploi Indeed, qui a analysé les métiers dans lesquels les besoins des entreprises ont particulièrement augmenté.

Dans son évaluation, Indeed a analysé 25 métiers sujets à une augmentation de la demande ces quatre dernières années. Seuls les emplois dont le salaire médian est d'au moins 80'000 francs ont été pris en compte. Autrement dit, pour chaque profession évaluée, la moitié des employés gagne un montant inférieur à 80'000 francs, quand l'autre gagne un montant supérieur.

Les artisans devant les informaticiens

Contrairement aux attentes des auteurs de l'étude, ce ne sont pas les métiers de la branche tech qui dominent, la première place revenant très largement aux électroniciens. En effet, le nombre d'offres d'emploi pour cette profession a augmenté de 710% (!) au cours des quatre dernières années. Suivent les constructeurs d'installations suivent avec une augmentation, elle aussi impressionnante, de 362%. Les conseillers fiscaux complètement le podium en enregistrant une hausse 88%.

Thomas Kaiser, directeur commercial d'Indeed Suisse, qualifie de frappante la «hausse massive» des annonces d'emploi pour les métiers artisanaux. «Cette demande ne reflète pas seulement la pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée, mais aussi l'importance croissante des métiers dans le secteur de l'énergie et de la technologie. Surtout à l'époque de la transition énergétique et de la numérisation», analyse-t-il.

Parmi les 25 métiers en vogue, celui de chef d'équipe de vente arrive en dernière place du top 10, avec une augmentation de seulement 10%. Les offres d'emploi pour le personnel soignant ont augmenté de 12%. Pour les comptables, les conseillers en sécurité et les directeurs financiers, elles se sont accrues d'environ 20%.

Le secteur financier est celui qui paie le mieux

L'étude révèle une autre tendance intéressante, particulièrement pour la Suisse habituellement si discrète sur les questions salariales: Indeed fournit en effet des informations intéressantes sur les revenus proposés au sein des différentes professions étudiées. Ainsi, les cadres du secteur financier peuvent compter sur un salaire annuel médian de 129'590 francs bruts, soit 4500 francs de plus que les experts fiscaux et les conseillers en sécurité, qui arrivent, eux, en deuxième position. Les ingénieurs en cybersécurité complètent le trio de tête avec quelque 122'500 francs bruts par année.

Autre résultat particulièrement frappant: les constructeurs d'installations – qui ont pourtant fait l'objet d'une augmentation de la demande de l'ordre de 362% en trois ans – terminent avant-dernier du classement des salaires avec revenu annuel médian de 92'500 francs. La lanterne rouge et quant à elle occupée par le métier de planificateur de production avec une médiane annuelle établie à 90'000.

De façon générale, le besoin en personnel qualifié – notamment dans les métiers de l'artisanat, de la finance et de l'informatique – se maintient. Les entreprises suisses doivent donc continuer à adapter leurs stratégies et se rendre plus attrayantes si elles entendent recruter un personnel à la hauteur, dit-on. Cela passera-t-il par plus de flexibilité en matière de télévrail? Ou même par la mise en place d'une semaine de quatre jours? Rien n'est moins sûr en ce qui concerne cette dernière option, la Suisse étant encore à la traîne sur la question par rapport à ses pays voisins. Mais sait-on jamais.