Un accident tragique à Lausanne le 22 juin 2026 a coûté la vie à une motocycliste de 19 ans. Percutée après une chute, elle est décédée au CHUV le lendemain. Un jeune de 16 ans est impliqué.

Une collision entre deux motocycles a coûté la vie à une jeune femme

Une collision entre deux motocycles a coûté la vie à une jeune femme

Une jeune motocycliste de 19 ans a perdu la vie des suites d’un accident tragique sur la route de la Salle-des-Fayards à Lausanne, le lundi 22 juin 2026. Peu avant midi, la Police municipale de Lausanne a été alertée de l’incident impliquant plusieurs motos roulant en direction du Mont-sur-Lausanne.

Selon les premières informations, la jeune femme, de nationalité portugaise et domiciliée dans la région lausannoise, a chuté après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Alors qu’elle se trouvait au sol, elle a été percutée par un autre motocycliste, un adolescent suisse de 16 ans également domicilié dans la région. Les circonstances exactes restent à éclaircir.

Les secours, arrivés rapidement sur place, ont transporté la conductrice grièvement blessée au CHUV. Malgré les efforts des médecins, elle est décédée le mardi 23 juin. La route a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu’à 18h30 pour permettre les investigations du Groupe accidents de la Police municipale de Lausanne, en charge de l’enquête sous la direction du Tribunal des mineurs.