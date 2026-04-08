Emilie Bujès quitte Visions du Réel pour le GIFFF

Emilie Bujès quittera son poste de directrice artistique de Visions du Réel en juillet. Elle prendra la tête du Geneva International Film Festival dès août 2026.

ATS Agence télégraphique suisse

La directrice artistique du festival du film documentaire Visions du Réel Emilie Bujès va quitter son poste à fin juillet. En place depuis 2018, elle a décidé de relever un nouveau défi en prenant la direction artistique du Geneva International Film Festival (GIFF).

Emilie Bujès est en poste de codirectrice et responsable de la programmation et de l'industrie de Vision du Réel depuis 2018. Elle a participé à neuf éditions du festival, dont l'édition 2026 se tient du 17 au 26 avril. L'annonce de son départ a été faite mercredi par la Fondation Visions du Réel dans un communiqué.

La Franco-Suisse prendra la direction artistique du GIFF le 1er août 2026, est-il précisé, où elle succédera à Anaïs Emery. «Cette étape logique permettra à Emilie Bujès d'élargir encore davantage le spectre cinématographique de son travail et de se consacrer à la fiction ainsi qu'aux séries et au numérique», explique la fondation.

«Emilie Bujès a marqué de son empreinte une page importante de l'histoire de Visions du Réel, notamment par la qualité extraordinaire de sa programmation. Forte de toute son expérience et de son réseau international, elle a su renforcer, rajeunir et dynamiser le festival, tant du point de vue du public que de l'industrie», écrit la fondation.

«Liberté et confiance»

«Ces années au sein de l'équipe de Visions du Réel, d'abord comme membre du comité de sélection puis comme directrice artistique, auront été remplies de challenges, de rencontres, de découvertes cinématographiques et de joies, artistiques, professionnelles, humaines», déclare de son côté Emilie Bujès, citée dans le communiqué.

«Je suis infiniment reconnaissante de la liberté et de la confiance dans laquelle j'ai pu travailler, avec un conseil de fondation bienveillant et des équipes extrêmement motivées et engagées. Cela restera une étape essentielle de mon parcours professionnel et je suis très heureuse de pouvoir transmettre le festival en excellent état à la personne qui me succède», ajoute-t-elle.

Le poste de direction artistique fera prochainement l'objet d'un appel à candidatures, souligne le communiqué. Au GIFF, l'annonce du départ de la directrice générale et artistique, Anaïs Emery, avait été faite en janvier dernier. Elle était en poste depuis cinq ans.

Du documentaire à la fiction

Emilie Bujès se dit par ailleurs «ravie» de rejoindre le GIFF. «Un festival majeur à l'identité singulière et éclectique - qui a connu différentes étapes marquantes dans son histoire - pour en écrire un nouveau chapitre», selon ses mots.

«Après une expérience très enrichissante à Visions du Réel, je souhaite aujourd'hui me consacrer plus résolument à la fiction ainsi qu'aux séries et formats numériques. Je suis impatiente de pouvoir me lancer dans un nouveau challenge avec une équipe formidable», explique-t-elle.

Pour sa 57e édition, le festival Visions du Réel propose une programmation de 164 films issus de 75 pays. Parmi eux, 128 films ont été sélectionnés sur près de 3700 inscriptions, en hausse de 23% par rapport à 2023.