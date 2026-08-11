Les trains sont à l'arrêt entre Granges-Marnand et Moudon, sur la ligne CFF Payerne-Palézieux. Cela est dû à un dérangement à la ligne de contact.

Tous les trains sont supprimés sur un tronçon de la ligne Payerne-Palézieux

Tous les trains sont supprimés sur un tronçon de la ligne Payerne-Palézieux

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Tous les trains sont supprimés sur le tronçon entre Granges-Marnand et Moudon, sur la ligne Payerne-Palézieux (VD), annoncent les CFF sur leur site web.

En cause: un dérangement à la ligne de contact. Selon 20 Minutes, ces retards s'expliquent par un accident survenu lundi: la grue d'un camion aurait arraché un câble d'un passage à niveau près de la gare de Lucens. Selon un porte-parole de la police cantonale vaudoise cité par le média, un signalement aurait été envoyé aux alentours de 16h. Un camion aurait oublié «d'abaisser le grappin de sa grue», avant de heurter un câble.

La restriction devrait durer jusqu'à ce mercredi à 01h00, selon la compagnie ferroviaire. Des bus de remplacement (EV) sont prévus pour ceux qui circulent entre Granges-Marnand et Moudon. Les usagers entre Lausanne et Payerne circulent via Yverdon-les-Bains.