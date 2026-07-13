Les perturbations sur la ligne Genève-Lausanne perdurent. Les CFF annoncent une reprise du trafic entre Gland et Nyon, mais le tronçon Nyon-Coppet reste bloqué.

Le trafic CFF reprend partiellement sur la ligne Genève-Lausanne

Le trafic CFF reprend partiellement sur la ligne Genève-Lausanne

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

La ligne Genève-Lausanne connaît des perturbations, ont annoncé ce matin les CFF. Après une interruption totale des trains durant une partie de la matinée, la compagnie ferroviaire vient d'annoncer que les trains circulent désormais entre Gland et Nyon. En revanche, le trafic reste interrompu entre Nyon et Coppet.

Les CFF annoncent que la ligne ne pourra pas être rétablie avant 12h30 au moins. Des retards et suppressions de trains sont donc toujours à prévoir. La compagnie annonce la mise en place des premiers bus de remplacement entre Nyon et Coppet, mais de façon limitée.

Les voyageurs peuvent s'adresser au personnel CFF pour se renseigner sur les alternatives. La compagnie ferroviaire fera un point de situation plus tard dans la matinée et promet de travailler sur le problème.