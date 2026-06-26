Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les pendulaires doivent prendre leur mal en patience à Lausanne. Plus aucun train ne circule à la gare en ce début d'après-midi. En cause: un dérangement à la ligne de contact qui a entraîné une absence de tension, indiquent les CFF sur leur site web.
Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8. Il faut prévoir des retards et des suppressions. La restriction dure jusqu'à 16h00 en tout cas.
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