Le trafic CFF est complètement interrompu à la gare de Lausanne. Cela est dû à une absence de tension, selon la compagnie ferroviaire.

Le trafic CFF complètement interrompu à la gare de Lausanne

Le trafic CFF complètement interrompu à la gare de Lausanne

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les pendulaires doivent prendre leur mal en patience à Lausanne. Plus aucun train ne circule à la gare en ce début d'après-midi. En cause: un dérangement à la ligne de contact qui a entraîné une absence de tension, indiquent les CFF sur leur site web.

Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8. Il faut prévoir des retards et des suppressions. La restriction dure jusqu'à 16h00 en tout cas.

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