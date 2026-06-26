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Perturbations jusqu'à 16h
Le trafic CFF complètement interrompu à la gare de Lausanne

Le trafic CFF est complètement interrompu à la gare de Lausanne. Cela est dû à une absence de tension, selon la compagnie ferroviaire.
Publié: 13:23 heures
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
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Les trains ne circulent plus à la gare de Lausanne.
Photo: KEYSTONE
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Les pendulaires doivent prendre leur mal en patience à Lausanne. Plus aucun train ne circule à la gare en ce début d'après-midi. En cause: un dérangement à la ligne de contact qui a entraîné une absence de tension, indiquent les CFF sur leur site web. 

Sont concernées les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1, R2, R3, R5 et R8. Il faut prévoir des retards et des suppressions. La restriction dure jusqu'à 16h00 en tout cas. 

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