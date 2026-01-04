La ligne entre Lausanne et Genève a connu de fortes perturbations ce dimanche après-midi. Partiellement fermé jusqu'à 17h10, le tronçon entre Coppet et Nyon est à nouveau ouvert. Des retards sont encore à prévoir.

Reprise progressive du trafic entre Nyon et Coppet, des retards encore prévus

Mathieu Robatti

De nombreux trains ont été supprimés ce dimanche après-midi entre Lausanne et Genève. La circulation a été interrompue entre Coppet et Nyon à la suite d'un accident de personne. Le trafic a pu reprendre entièrement dès 17h10.

Les secours avaient déjà autorisé la reprise du trafic sur une seule voie aux alentours de 16h, permettant au RE33 de transiter à nouveau entre Coppet et Nyon. De leurs côtés, les trains IC, IC1, IR90 et IR95 étaient toujours arrêtés au niveau de la gare de Renens.