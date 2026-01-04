DE
Perturbations sur la ligne Genève-Lausanne
Reprise progressive du trafic entre Nyon et Coppet, des retards encore prévus

La ligne entre Lausanne et Genève a connu de fortes perturbations ce dimanche après-midi. Partiellement fermé jusqu'à 17h10, le tronçon entre Coppet et Nyon est à nouveau ouvert. Des retards sont encore à prévoir.
Mathieu Robatti

De nombreux trains ont été supprimés ce dimanche après-midi entre Lausanne et Genève. La circulation a été interrompue entre Coppet et Nyon à la suite d'un accident de personne. Le trafic a pu reprendre entièrement dès 17h10.

Les secours avaient déjà autorisé la reprise du trafic sur une seule voie aux alentours de 16h, permettant au RE33 de transiter à nouveau entre Coppet et Nyon. De leurs côtés, les trains IC, IC1, IR90 et IR95 étaient toujours arrêtés au niveau de la gare de Renens.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

