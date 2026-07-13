Le trafic CFF reprend peu à peu sur la ligne Genève-Lausanne

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
La situation sur la ligne Genève-Lausanne se règle peu à peu, annoncent aux alentours de midi les CFF. Après une interruption totale des trains durant une partie de la matinée entre Coppet et Nyon, la compagnie ferroviaire annonce que les premiers trains circuleront dès 12h30, dans les deux sens. Il s'agit des RE33.
Un train spécial a été mis en place entre Nyon et Genève, tandis qu'un bus VTS au départ de Nyon rejoindra Genève-Aéroport. Le départ se fait devant les halles marchandises de la gare de Nyon.
Un accident de personne était à l'origine des perturbations.
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