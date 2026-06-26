Les CFF annoncent avoir rétabli la tension à la gare de Lausanne. Le trafic ferroviaire avait été complètement interrompu durant plusieurs heures cet après-midi.

Le trafic CFF reprend gentiment à la gare de Lausanne

Le trafic CFF reprend gentiment à la gare de Lausanne

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

La situation reprend gentiment à la gare de Lausanne. Les CFF indiquent que la tension a pu être rétablie, permettant au premiers trains de circuler.

En effet, le trafic a été complètement interrompu durant plusieurs heures à la gare de la capitale olympique, cet après-midi. Dès 13h environ, plus aucun train ne circulait. En cause: un dérangement à la ligne de contact qui a entraîné une absence de tension.

Toutefois, le trafic n'est pas totalement rétabli. Les CFF recommandent de continuer à vérifier régulièrement l'horaire en ligne, des retards et suppressions ne sont pas exclus.