Le trafic CFF reprend gentiment à la gare de Lausanne

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
La situation reprend gentiment à la gare de Lausanne. Les CFF indiquent que la tension a pu être rétablie, permettant au premiers trains de circuler.
En effet, le trafic a été complètement interrompu durant plusieurs heures à la gare de la capitale olympique, cet après-midi. Dès 13h environ, plus aucun train ne circulait. En cause: un dérangement à la ligne de contact qui a entraîné une absence de tension.
Toutefois, le trafic n'est pas totalement rétabli. Les CFF recommandent de continuer à vérifier régulièrement l'horaire en ligne, des retards et suppressions ne sont pas exclus.
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