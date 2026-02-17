DE
Les travaux avancent vite
Le trafic entre Lausanne et Prilly-Malley reprendra mercredi

Les trains entre Lausanne et Prilly-Malley reprendront sans restriction dès mercredi matin. Les travaux sur les câbles endommagés avancent vite après un incendie causé par un engin pyrotechnique.
Publié: 12:15 heures
|
Dernière mise à jour: 14:03 heures
1/2
Les trains entre Lausanne et Prilly-Malley reprendront sans restriction dès mercredi matin, annoncent les CFF.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux à effectuer sur la quarantaine de câbles touchés en gare de Lausanne se déroulent à un rythme soutenu et avancent bien. Les trains circuleront probablement à nouveau sans restriction entre Lausanne et Prilly-Malley à partir de mercredi dès le début du service, ont annoncé les CFF mardi.

D’ici là, deux trains spéciaux circuleront chaque heure dans les deux directions entre Lausanne et Renens, de même que de nombreux bus de remplacement. Les voyageurs doivent compter en moyenne avec une demi-heure de retard. Selon les premières informations, un engin pyrotechnique jeté d’un train de supporters est à l’origine de l’incendie des câbles, rappellent les CFF.

