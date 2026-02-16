Le Servette FC a condamné lundi les incidents survenus dimanche à la gare de Lausanne. Un fumigène lancé par un supporter aurait abimé une quarantaine de câbles, causant des perturbations majeures.

Le Servette FC réagit aux incidents à la gare de Lausanne

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Depuis dimanche soir, le trafic ferroviaire est paralysé entre la capitale vaudoise et Prilly-Malley après la rupture d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne. Un fumigène lancé par un supporter du Servette FC serait à l'origine de cette perturbation majeure.

Lundi en début d'après-midi, le club du bout du lac a réagi aux incidents dans un communiqué: «Le club tient à souligner la gravité de la situation et condamne avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, qui a mis en danger la sécurité des usagers ainsi que celle du personnel des CFF, tout en provoquant d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire vaudois.»

Un «acte isolé et non coordonné»

Le Servette FC ajoute que «de tels agissements sont contraires aux valeurs que nous défendons et que notre institution s’emploie à promouvoir, sur le terrain comme en dehors». Le club précise toutefois que selon les informations dont il dispose, «il s'agirait d'un acte isolé et non coordonné».

Et de conclure: «Le Servette Football Club va tout mettre en œuvre pour collaborer avec les CFF et les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur cet événement, d’identifier l’auteur des faits et de faire en sorte qu’il réponde de ses actes devant la justice.»