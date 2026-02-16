DE
FR

Le club évoque un «acte isolé»
Le Servette FC réagit aux incidents à la gare de Lausanne

Le Servette FC a condamné lundi les incidents survenus dimanche à la gare de Lausanne. Un fumigène lancé par un supporter aurait abimé une quarantaine de câbles, causant des perturbations majeures.
Publié: 14:41 heures
1/2
Le trafic ferroviaire est fortement perturbé après la rupture d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne.
Photo: keystone-sda.ch
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Depuis dimanche soir, le trafic ferroviaire est paralysé entre la capitale vaudoise et Prilly-Malley après la rupture d'une quarantaine de câbles en gare de Lausanne. Un fumigène lancé par un supporter du Servette FC serait à l'origine de cette perturbation majeure. 

Lundi en début d'après-midi, le club du bout du lac a réagi aux incidents dans un communiqué: «Le club tient à souligner la gravité de la situation et condamne avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, qui a mis en danger la sécurité des usagers ainsi que celle du personnel des CFF, tout en provoquant d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire vaudois.»

Un «acte isolé et non coordonné»

Le Servette FC ajoute que «de tels agissements sont contraires aux valeurs que nous défendons et que notre institution s’emploie à promouvoir, sur le terrain comme en dehors». Le club précise toutefois que selon les informations dont il dispose, «il s'agirait d'un acte isolé et non coordonné».

A lire aussi
Un supporter aurait lancé un engin pyrotechnique sur les voies de train
Chaos en gare de Lausanne
Le pétard qui aurait embrasé les câbles a été retrouvé sur les lieux de l'incendie
Le trafic ferroviaire est totalement paralysé entre Lausanne et Renens jusqu'à mardi
Après le derby LS-Servette
Le trafic ferroviaire paralysé jusqu'à mardi entre Lausanne et Renens

Et de conclure: «Le Servette Football Club va tout mettre en œuvre pour collaborer avec les CFF et les autorités compétentes afin de faire toute la lumière sur cet événement, d’identifier l’auteur des faits et de faire en sorte qu’il réponde de ses actes devant la justice.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus