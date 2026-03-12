Dégâts à la voie ce jeudi sur la ligne CFF Lausanne-Fribourg

Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Le trafic ferroviaire est restreint ce jeudi après-midi sur la ligne Lausanne-Fribourg, entre Puidoux et Palézieux, indiquent les CFF sur leur site web. En cause: un dégât à la voie.
Des retards sont prévus. Sont concernées: les lignes IC1, IR15, R7, R8 et S41. La perturbation devrait durer jusqu'à 14h30.
