Le bateau «Montreux» de la flotte Belle Epoque de la CGN, le dimanche 26 mai 2024 au large de Vevey. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le bateau Belle Epoque «Montreux» de la flotte historique de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) fera son retour sur les eaux du Léman le 1er septembre prochain. La CGN annonce aussi la prolongation de l'horaire touristique de haute saison jusqu'au 13 septembre.

Les travaux de maintenance de la chaudière du «Montreux» ont été menés à satisfaction, a indiqué mercredi la compagnie de navigation dans un communiqué. Le Léman sera ainsi à nouveau vaporisé, étant donné que les cinq bateaux à vapeur sont actuellement immobilisés.

Ce sont toutefois encore cinq des huit bateaux avec roues à aubes qui ne sont actuellement plus en état de naviguer. La remise en service du «Savoie» est prévue pour le deuxième semestre de cette année, celle du «Rhône» au premier semestre 2026.

«La Suisse» encore à quai

L'embarcation «La Suisse» est à quai depuis plusieurs semaines, en raison d'une avarie. Il doit subir un diagnostic complet de la machinerie. Des travaux préventifs sont, eux, en cours sur les bateaux «Vevey» et «Italie». Fortement endommagé fin mars 2024 lors d'une tempête, le «Simplon» est, lui, à l'arrêt pour une longue période et restauration complète.

Pour rappel, la flotte historique Belle Epoque de la CGN compte huit bateaux avec roues à aubes, dont cinq à vapeur et trois diesel-électrique: respectivement le «Montreux» (1904), «La Suisse» (1910), le «Savoie» (1914), le «Simplon» (1915-20), le «Rhône» (1927), le «Vevey» (1907), l'«Italie» (1908) et l'«Helvétie» (1926), ce dernier ne naviguant plus depuis 2002.

La CGN informe aussi dans son communiqué qu'elle va maintenir son horaire estival jusqu'à la mi-septembre. Jusqu'au 13 septembre, l'offre de navigation touristique restera identique à celle de l'été, à l'exception de la croisière du soir au départ de Lausanne, qui s'arrêtera comme prévu le 31 août, est-il précisé.