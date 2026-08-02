Une rave party illégale, organisée dans un alpage de Ballaigues, a été interrompue par la police dimanche matin, rapporte différents médias romands. Une plainte aurait été déposée.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Réveil compliqué pour les habitants de Ballaigues, dans le canton de Vaud. Dimanche matin, une rave party était encore en cours dans un alpage de la commune, rapporte 20 Minutes. De nombreuses voitures étaient parquées à proximité du lieu de fête, au grand dam des habitants du coin. «Les véhicules sont passés par les chemins d’alpage, a raconté un témoin à nos confrères. Les champs ont sûrement été abîmés. Avec la sécheresse, il ne manquait plus que ça.»

Selon «24 Heures», la rave devait durer jusqu’en début de semaine. Mais la police est intervenue dimanche et a mis fin aux festivités. Nos confrères racontent que les «teufeurs» nettoyaient les lieux après des négociations avec les forces de l’ordre. La gendarmerie a également procédé à des contrôles d’identité. Propriétaire du terrain, la commune de Ballaigues a porté plainte, ajoute le média vaudois.