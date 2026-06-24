Un feu ravage 3000 m2 de forêt dans le canton de Neuchâtel

Important dispositif mobilisé pour un feu de forêt dans le canton de Neuchâtel
Un incendie s’est déclaré mercredi 24 juin 2026, à 14h24, dans la zone escarpée des Roches-de-Moron, mobilisant d’importantes ressources pour contenir les flammes. Alertée rapidement, la Police neuchâteloise a bouclé le secteur, tandis que le Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SISMN) a engagé 21 sapeurs-pompiers avec des véhicules spécialisés, appuyés par le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (20 sapeurs-pompiers).
Un hélicoptère d’Air-Glaciers a effectué 65 rotations pour larguer 52 m3 d’eau. Grâce à cette intervention coordonnée, le feu, qui a ravagé 3’000 m2 de végétation, a été contenu. Cependant, des travaux de surveillance et d’extinction se poursuivent, et l’accès reste interdit jusqu’à nouvel ordre.
Une enquête pénale a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie. Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police neuchâteloise au 032 889 90 00. En raison des conditions météo, la prudence est de mise: évitez de faire du feu à l’extérieur.
Toute la Suisse romande désormais en fort danger canicule
Toute la Suisse romande est désormais en fort danger de canicule. Météosuisse a relevé de 3 à 4 jeudi le niveau de danger sur son site internet pour les régions de Suisse romande qui était encore en danger marqué (3) mercredi.
En Suisse alémanique, MétéoSuisse n'a quasi pas modifié sa carte des dangers. Le nord du Plateau et le nord des Grisons sont au niveau 4, de même que la plainte du Tessin, tandis que les Préalpes restent au niveau 3. A noter qu'un danger marqué de violents orages est signalé ce jeudi en Valais, en particulier dans le Haut-Valais, ainsi qu'au sud du canton de Berne.
Source: ATS
Interdiction générale d’allumer du feu en plein air en Valais
La sécheresse s’aggrave en Valais. Après un printemps marqué par un déficit de précipitations, une canicule intense durant la deuxième moitié de juin 2026 a porté le danger d’incendie de forêt à des niveaux «fort» à «très fort» dans la majorité des régions du canton du Valais. Malgré des pluies prévues la semaine prochaine, la situation devrait peu changer sans précipitations abondantes et durables.
Face à ce risque élevé, le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) instaure, dès ce jeudi 25 juin 2026, une interdiction générale d’allumer des feux en plein air sur l’ensemble du territoire cantonal. Les grillades restent autorisées dans les espaces privés urbains, mais sous conditions strictes: utilisation d’un support non-inflammable (béton, pierre) et respect des distances minimales de 10 mètres des végétations inflammables et 100 mètres des forêts.
Les autorités appellent les habitants à respecter ces consignes pour protéger forêts, prairies et habitations des incendies. «Les organes officiels de contrôle dénonceront les contrevenants éventuels», précise le canton du Valais. Toute amélioration de la situation dépendra d’une pluie persistante d’au moins deux à trois jours, avec un cumul supérieur à 30 mm/m².
Nouveaux records de température
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Différents records de température ont été établis en Suisse, et cela pourrait se poursuivre ces prochains jours.
A Viège (VS), une station a enregistré son record absolu mercredi, à savoir 36,8 degrés. Le dernier record de chaleur était de 36,7 degrés et datait de juillet 1983, a indiqué MétéoSuisse à Keystone-ATS. Nyon (VD) a enregistré un record pour le mois de juin, avec 35,6 degrés.
A 17h00 mercredi, le thermomètre affichait 37 degrés à Sion, à Sierre ou encore à Fully. Les 36 degrés étaient atteints à Martigny, à Lausanne ou encore à Veyrier (GE). Il faisait 35 degrés à Neuchâtel et à Bienne. Le thermomètre affichait 34 degrés à Genève, à Delémont et à Porrentruy (JU) et 33 degrés à Fribourg.
A Berne, la température de l'Aar a également atteint un record, grimpant officiellement à 22,8 degrés. Elle n'avait jamais été aussi élevée durant un mois de juin.
Aucune accalmie n'est prévue avant lundi prochain. D'ici dimanche, des températures comprises entre 34 et 37 degrés sont attendues sur une grande partie du pays. Vendredi et samedi, les records de juin pourraient à nouveau être battus à certains endroits. Il n'est pas exclu que les températures grimpent jusqu'à 38 degrés à certains endroits.
Source: ATS
Le niveau de danger canicule relevé à 4 en plaine au Tessin
Le niveau de danger canicule a été relevé de 3 à 4 dans une bonne partie du Tessin mercredi. Mardi, la zone de fort danger (4) avait déjà progressé sur le plateau suisse alors qu'une bonne partie de la Suisse romande connaissait déjà cette situation.
A 11h00 mercredi, il faisait déjà 31,1 degrés à Wynau (BE), la température la plus élevée enregistrée à cet instant, et 30.0 degrés à Bâle/Binningen. En Suisse romande, Neuchâtel était la plus chaude avec 29,9 degrés, devant Pully (VD), 29,2 degrés et Delémont, 28,7.
Le degré 4 correspond à un «fort danger», selon MétéoSuisse. Concrètement, il s'agit d'une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit. Durant cette période, il existe un risque important de troubles circulatoires et de malaise physique.
Source: ATS
Record de chaleur à Genève avec 36 degrés
La vague de chaleur s'est poursuivie mardi en Suisse. A Genève, le record de température pour un 23 juin a été battu avec 36 degrés. Selon Météosuisse, la série de journées tropicales s'annonce inhabituellement longue.
Les températures record risquent de se succéder de jour en jour: mardi à 16h40, la station de Genève/Cointrin a mesuré 36,0 degrés. C'est le plus haut niveau enregistré pour un 23 juin, le précédent record affichant 35,6 degrés en 2003, a indiqué Météosuisse.
A Payerne, le mercure est aussi monté jusqu'à 36 dans l'après-midi, Sion, Pully, Vevey, étant sous la barre, mais à quelques dixièmes près. Ailleurs en Suisse, le thermomètre a légèrement moins chauffé, affichant toutefois des températures supérieures à 30, comme 33,5 à Zurich/Kloten, 34,4 à Coire ou 33,3 à Lucerne.
Levée de l'obligation d'aller à l'école les après-midis à Neuchâtel
Les autorités neuchâteloises prennent des mesures face à la canicule. enfants. Les cortèges costumés de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux, vendredi et samedi à 17h, sont annulés afin d’éviter les risques de déshydratation et de coups de chaleur, indique la Ville de Neuchâtel dans un communiqué.
Le comité scolaire a également relevé le niveau de vigilance au degré 4, le plus élevé, ce qui entraîne la levée de l’obligation d’aller à l’école l’après-midi pour tous les cycles. Cette mesure interviendra dès jeudi midi et jusqu’à nouvel ordre. Les parents seront avertis 24 heures à l’avance. Les horaires et programmes prévus sont toutefois maintenus et les enfants qui ne fréquenteraient pas l’école l’après-midi sont sous la responsabilité des parents.
Il n'a jamais fait aussi chaud en France
La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.
L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17h par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).
Source: AFP
Le point sur la vague de chaleur en Europe
- Fermeture d'écoles et record de température attendu au Royaume-Uni
Des écoles anglaises vont fermer leurs portes plus tôt mardi et d'autres resteront closes jusqu'à jeudi soir pour protéger les enfants, alors que le Royaume-Uni se prépare à une chaleur sans précédent, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 40°C dans une partie du sud du Royaume-Uni, dont les deux plus grandes villes du pays, Londres et Birmingham.
- La quasi-totalité de l'Espagne en alerte chaleur
La quasi-totalité de l'Espagne a été placée en alerte chaleur mardi et quelques zones de l'Andalousie (sud), du Pays Basque et de Cantabrie dans le nord en alerte rouge signalant un «danger exceptionnel», selon les prévisions de l'Agence météorologique espagnole (Aemet) qui prévoit jusqu'à 40°C à l'ombre au Pays Basque.
- Alerte rouge dans 15 villes d'Italie
Le ministère italien de la Santé a décrété mardi une alerte canicule rouge dans 15 villes, dont Rome et Milan, et a indiqué que ce nombre passerait à 16 mercredi. En cas d'alerte rouge – niveau le plus élevé – le ministère recommande de manger léger, de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de s'asperger d'eau fraîche.
- 40 morts par noyade en France depuis jeudi dernier
La canicule qui sévit actuellement en France a provoqué «40 morts» par noyade depuis le 18 juin, «essentiellement des jeunes», a annoncé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu. La nuit de lundi à mardi a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947.
- Une centrale nucléaire à l'arrêt en France
La centrale nucléaire française de Golfech (sud-ouest) a été mise à l'arrêt lundi soir, l'exploitant EDF anticipant mardi une montée à 28°C de la température des eaux de la Garonne, utilisées pour refroidir les réacteurs. L'activité des centrales est encadrée par des seuils d'échauffement de ces cours d'eau à ne pas dépasser, pour protéger la faune et la flore.
- Le chef de l'ONU presse le monde d'agir
Le monde doit agir avec «beaucoup plus d'urgence» pour limiter le réchauffement du climat, a dit mardi le chef de l'ONU Antonio Guterres, visant tout particulièrement les patrons des grands entreprises d'intelligence artificielle. «Nous ne pouvons pas miser davantage sur un système fondé sur les combustibles fossiles qui alimente à la fois la crise climatique et la crise énergétique».
Source: AFP
Des communes imposent des interdictions d'arrosage
Alors que la canicule continue de sévir en Suisse, l'eau commence à se raréfier dans de nombreuses localités. Certaines communes appellent désormais à économiser l'eau, d'autres ont déjà imposé des interdictions d'arrosage. Ainsi, des communes comme Sissach (BL) ou Pfungen (ZH) recommandent d'utiliser l'eau potable avec le plus grand parcimonie possible afin d'éviter un éventuel rationnement. Il convient ainsi de renoncer à l'arrosage des pelouses, au lavage de la voiture et au remplissage des piscines privées.
Dans la commune argovienne de Dottikon, les mesures sont plus strictes: à partir de vendredi, les plantes, les fruits et les légumes ne pourront plus être arrosés qu'avec parcimonie à l'aide d'un arrosoir. Dans la commune de Fahrwangen (AG), les interdictions ont été encore davantage étendues. Les espaces verts ainsi que les arbres, arbustes et plantes ne doivent plus être arrosés. Tous les systèmes d’arrosage (y compris les arroseurs de pelouse, les asperseurs, etc.) doivent être mis hors service. Les piscines, pataugeoires, jacuzzis et étangs ne doivent plus être remplis. Le nettoyage à l’eau des véhicules, des parvis, des façades, des toits, des terrasses et autres surfaces similaires n’est également plus autorisé. Toute personne ne respectant pas ces restrictions s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 2000 fr.
La centrale nucléaire de Beznau doit réduire sa production de moitié pendant deux jours en raison de la chaleur
La canicule actuelle ne touche pas seulement les humains et les animaux, elle perturbe également l'approvisionnement en énergie. La centrale nucléaire de Beznau, dans le canton d'Argovie, a informé la Bourse européenne de l'électricité (EEX) que la puissance des deux réacteurs de la centrale devait être réduite de moitié à partir de mardi 13h, et ce pendant au moins deux jours, en raison de la vague de chaleur.
Florian Kasser, expert en questions nucléaires chez Greenpeace Suisse, commente dans un communiqué de presse: «Les centrales nucléaires réduisent leur puissance en cas de forte chaleur afin de protéger les poissons et la biodiversité. Les poissons, en particulier, sont déjà stressés par les températures élevées. Si la canicule persiste, Beznau devra être complètement arrêtée.»