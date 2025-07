Le journal «Le Temps» annonce emménager en 2026 dans la tour RTS, bien plus centrale que ses locaux actuels. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

La tour RTS, emblématique de Genève, deviendra-t-elle la tour «Le Temps»? Le quotidien romand basé à Genève annonce ce mardi 1er juillet que «dans le courant de l'année 2026», il va quitter ses locaux à l'avenue du Bouchet pour déménager au centre-ville, dans le grand bâtiment du quai Ernest-Ansermet.

Son occupant actuel, la RTS, va prochainement réunir toutes ses équipes dans le canton de Vaud, à Ecublens. L'opération est annoncée comme «budgétairement neutre» par Abir Oreibi, la présidente du conseil d'administration de la firme Le Temps SA, dans une communication interne.

«S’implanter dans ce lieu emblématique nous permettra de renforcer notre présence à Genève, poursuivre notre développement et affirmer pleinement notre projet éditorial, en proximité avec nos lecteurs et notre environnement», assure Abir Oreibi. Depuis 2021, la Fondation Aventinus est propriétaire du «Temps» et de Heidi.news. Au total, le déménagement concerne 170 employés et employées du groupe.