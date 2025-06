Le gratuit «20 minutes» met fin à son journal papier dès 2026

Le «20 minutes» ne sera bientôt plus distribué gratuitement dans les cassettes de toutes les gares romandes. Le média annonce ce mardi abandonner le papier dès l'année prochaine pour se concentrer sur le numérique. Jusqu'à 80 postes pourraient disparaître.

Cette restructuration laisse la porte ouverte à la disparition de «jusqu'à 80 postes». Photo: KEYSTONE

Léo Michoud Journaliste Blick

Après 20 ans, c'est la fin du papier pour «20 minutes»! Le journal a annoncé ce mardi 17 juin abandonner sa version physique pour se concentrer sur ses canaux numériques. Ce changement pour les lecteurs devrait s'opérer dès la fin 2025.

«Jusqu'à 80 postes à plein temps pourraient disparaître avec la fin de l’édition imprimée et les réorganisations internes», communique le titre. Un «consultation avec le personnel» est toutefois en cours et un plan social est sur les rails. «Nous regrettons sincèrement cette réduction des effectifs et nous nous engageons à accompagner étroitement chaque personne touchée durant cette phase de transition», tente de rassurer le communiqué.

La fin du bureau régional de Genève

Cette décision s'accompagne d'une réorganisation structurelle pour le média du groupe de presse TX Group, issu de Tamedia. «Les rédactions actuellement séparées de Suisse alémanique et de Suisse romande seront fusionnées en une rédaction nationale répartie entre Lausanne, Berne et Zurich, annonce l'article. Les bureaux régionaux de Bâle, Genève, Lucerne et Saint-Gall devraient être fermés d’ici à fin 2025.»

La version alémanique «20 Minuten» et la tessinoise «20 minuti» vont aussi perdre leurs feuilles. La rédactrice en cheffe actuelle de «20 Minuten», Désirée Pomper, prendra la direction éditoriale des titres alémaniques et romands fusionnés. Le rédacteur en chef historique de 20 minutes depuis sa fondation en 2006, Philippe Favre, deviendra directeur pour la Suisse romande.

Les emblématiques cassettes bleues disparaîtront-elles de l'espace public? «La question reste ouverte, communique le titre. Nous explorons actuellement la possibilité de proposer un nouveau format imprimé, diffusé à un rythme différent, mieux adapté aux habitudes contemporaines des pendulaires.» En France, son homonyme «20 minutes» – le dernier gratuit de l'hexagone – a fait pareil en septembre dernier.