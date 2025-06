La SSR annonce des coupes massives

Susanne Wille, directrice générale de la SSR. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno

La SSR regroupe les rédactions sportives et la fiction, la production et la distribution, ainsi que de nombreux domaines fonctionnels tels que les RH, les finances et l'informatique. Ces mesures sont le résultat du programme d'économies mis en place.

La SSR doit se restructurer en profondeur, a déclaré lundi le président du conseil d'administration Jean-Michel Cina lors d'une conférence de presse à Berne. C'est la seule façon de mettre en œuvre les mesures d'économie de 270 millions de francs, soit 17% du budget 2024, lancées l'automne dernier.

La direction de la SSR et les départements linguistiques et spécialisés qui lui sont rattachés ont annoncé des mesures concrètes: outre les départements rédactionnels sport et fiction, qui s'occupent entre autres des séries produites par la SSR elle-même, sont concernés les domaines administratifs tels que les ressources humaines (RH), les finances et l'informatique.

Le nombre de postes qui devront être économisés grâce aux mesures prises est «actuellement à l'étude».