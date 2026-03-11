DE
Rupture d'une canalisation à Bussigny
Une partie de l'Ouest lausannois privée d'eau potable jusqu'à 02h00

Une conduite d'eau a éclaté à Bussigny (VD) ce midi, inondant la Rue de l'Industrie. Parkings et passages sous voie submergés, plusieurs quartiers sont privés d'eau courante.
L'eau courante est coupée dans plusieurs quartiers.
Photo: Commune de Bussigny
Loïck Mauroux

Grosse frayeur à Bussigny (VD)! Une conduite d'eau potable s'est rompue aux alentours de midi dans la Rue de l'Industrie. Tout le secteur s'est retrouvé les pieds dans l'eau, comme le montre des images diffusées par la ville. L'eau a rapidement recouvert une zone de parking et a également inondé un passage sous voie.

«Les pompiers ainsi que le Service de l’eau de Lausanne ont été avertis et sont mobilisés pour intervenir rapidement», informe la Ville. L'eau courante est coupée dans plusieurs quartiers, comme les témoignent de nombreux habitants de la zone sur les réseaux sociaux. En outre, la commune invite les habitants à fermer leurs robinets, par précaution, jusqu'à la communication de nouvelles informations sur l'évolution de la situation.

Incident majeur!

La commune confirme également, par la voie de son porte-parole, que l'incident est très sérieux! La rupture se situe dans un noeud stratégique dans la distribution de l'eau potable de la commune, mais également des communes voisines de Crissier et Ecublens. Si certains quartiers sont épargnés, d'autres sont touchés de manière aléatoire. Des fouilles sont en cours afin d'identifier la source de l'inondation ainsi que la raison de la rupture, sans succès pour l'heure.

Le Service de l'eau de la Ville de Lausanne indique que le rétablissement pourrait intervenir vers 2h du matin jeudi. Le réseau appartenant à la ville de Lausanne, ce sont les ervice de l'eau de la capitale vaudoise qui sont à la manoeuvre pour régler la situation sur place. Un dispositif important dans la zone de la Rue de l'Industrie a mobilisé plusieurs policiers aunsi qu'une vingtaine de pompiers.

