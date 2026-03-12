DE
FR

Une impressionnante inondation
Eau courante rétablie après la rupture d’une conduite principale à Bussigny

L’eau est rétablie dans les communes touchées après une coupure survenue en début de soirée. Une conduite principale rompue à Bussigny a perturbé plusieurs quartiers de l’Ouest lausannois.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 15 minutes
1/2
La rupture a causé une forte inondation rue de l’Industrie. Le secteur a dû être fermé à la circulation.
Photo: Capture d'écran Facebook
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La distribution d'eau est rétablie dans les communes où elle avait été interrompue en début de soirée. A la suite d'une rupture d'une conduite d'eau principale mercredi à Bussigny (VD), la distribution d'eau pouvait être interrompue dans plusieurs quartiers de communes de l'Ouest lausannois.

Le Service de l'eau de la Ville de Lausanne recommande de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide, avant de la consommer. La Ville de Bussigny avait indiqué sur son site internet que l'incident avait touché une canalisation d'eau potable. Sa rupture avait provoqué une importante inondation dans le secteur de la rue de l'Industrie, précise-t-elle. La zone avait été fermée à la circulation. L'incident était survenu à la mi-journée.

Une vingtaine de pompiers, plusieurs policiers et une dizaine de personnes du Service de l'eau de Lausanne (SEL), propriétaire du réseau, avaient été avertis et s'étaient rapidement mobilisés pour intervenir. La fuite avait pu être stoppée dans l'après-midi, selon la commune. Cet incident avait pour conséquence que plusieurs foyers n'étaient plus alimentés en eau dans les communes de Bussigny, mais aussi de Crissier et d'Ecublens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Articles les plus lus
    Articles les plus lus