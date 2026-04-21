Le Grand Conseil vaudois a approuvé mardi un financement de 807,4 millions CHF pour moderniser le métro m2 et développer le futur m3 à Lausanne. Une étape clé dans un projet de 2,34 milliards CHF.

Le Grand Conseil vaudois valide 807 millions pour les métros lausannois

Le Grand Conseil vaudois valide 807 millions pour les métros lausannois

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil vaudois a validé mardi à l'unanimité trois volets financiers d'un montant total de 807,4 millions de francs destinés aux métros lausannois. Ils serviront notamment à moderniser le m2 et à planifier le futur m3. Un crédit d'études de 2,3 millions portant sur une liaison piétonne entre la gare et le Flon a cependant suscité de vives discussions principalement entre la gauche et la droite de l'hémicycle. Il fera l'objet d'un deuxième débat.

Les montants accordés consistent principalement en des garanties d'emprunts destinées à renouveler les systèmes d'automatisation du m2 et à augmenter ses capacités. Des crédits d'investissement destinés à la poursuite des études consacrées au m3 complètent le paquet.

Il s'agit de la troisième étape de financement après celle de 2015 (18,9 millions) et 2019 (153,7 millions). Une quatrième et dernière sera encore nécessaire pour un projet dont le budget total s'élève à 2,34 milliards de francs, dont 186 millions pris en charge par la Confédération.