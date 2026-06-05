DE
FR

Bilan mitigé
La nouvelle ligne d'appel peine à désengorger les urgences genevoises

Mise en place en décembre 2025 pour soulager les urgences, la centrale «CeSaGe» affiche un bilan mitigé après six mois d’activité. Malgré des milliers d'appel, la ligne n'a eu aucun impact notable sur la fréquentation hospitalière.
Publié: 13:26 heures
|
Dernière mise à jour: 13:29 heures
L’initiative n’a pas eu d’effet sur l’engorgement des hôpitaux.
Photo: ATS
Raquel Alonso

La ligne d’appel pour les urgences non vitales, la «CeSaGe», affiche un bilan mitigé près de six mois après son lancement, révèle la «Tribune de Genève». La centrale avait été mise en place en décembre 2025 par le Département de la santé de Genève, en réponse au problème récurrent de l’engorgement des services d’urgence. Près de 60% des consultations ambulatoires annuelles pourraient en effet être réalisées hors des structures hospitalières.

Bilan: depuis son lancement, la centrale a reçu 5400 appels, auxquels s’ajoutent 2000 appels transférés depuis le 144, avance le quotidien genevois. L’objectif à terme est d’atteindre 25’000 appels par an.

Pas d’effet sur l’engorgement des urgences

Malgré ces résultats, l’initiative n’a pas eu d’effet sur l’engorgement des hôpitaux. «Nous n’avons pas constaté d’effet notable sur la fréquentation des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève. Mais il faudra encore plusieurs mois pour que le dispositif soit déployé dans sa pleine capacité», a indiqué à la «TdG» le directeur général de l’Office cantonal de la santé, Panteleimon Giannakopoulos.

Les améliorations envisagées concernent principalement la mise en place de lieux de réorientation des patients, notamment via l’instauration de médecins d’astreinte, le renforcement de l’équipe mobile d’urgence ainsi qu’une collaboration accrue avec les pharmaciens.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus