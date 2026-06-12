DE
FR

Causes inconnues
Une panne d'électricité touche plusieurs quartiers de Bienne

Une panne de courant majeure a frappé Bienne ce vendredi matin, touchant plusieurs quartiers. L'origine du problème reste inconnue, mais le fournisseur ESB travaille à le résoudre.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une importante coupure de courant s'est produite vendredi matin à Bienne. C'est ce qu'ont signalé les autorités vers 7h via le service d'alerte Alertswiss. Selon le fournisseur d'énergie local ESB, certaines parties de la ville sont touchées.

La cause et la durée de la coupure sont encore inconnues, a indiqué le canton de Berne. Il n'y a pas de danger, mais la population est priée de ne pas utiliser les ascenseurs et de débrancher les appareils alimentés par le réseau.

La population n'a pas besoin de prendre de mesures particulières, mais les habitants doivent rester là où ils se trouvent. Le fournisseur d'énergie ESB a indiqué sur son site web qu'il travaillait à la résolution du problème.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus