Berne sommée de soutenir davantage la Genève internationale

Le Parlement a appelé à un soutien accru pour la Genève internationale et le système multilatéral. Une motion du PLR, adoptée par le National, a demandé un plan d'action pour renforcer la position de la Suisse comme Etat hôte face aux défis actuels.

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit en faire plus en faveur du système multilatéral et d'une Genève internationale forte. Le National a adopté jeudi, par 117 voix contre 61, une motion PLR du Conseil des Etats demandant un plan d'action afin de renforcer le système multilatéral.

A l'origine de la motion, le conseiller aux Etats Pascal Broulis (PLR/VD) s'inquiète des coupes de l'administration américaine qui affaiblissent nombre d'organisations internationales. La Genève internationale est une référence mondiale dans de nombreux domaines comme le droit humanitaire, le travail, l'économie et le commerce.

Face à la gravité de la situation, la Suisse ne peut pas rester les bras croisés. En collaboration avec ses partenaires internationaux et l'ONU, elle doit proposer un plan d'action international en faveur du système multilatéral, selon Pascal Broulis. Il demande des actions concrètes de mobilisation, non seulement en termes de financement des organisations internationales et non gouvernementales, mais aussi de sensibilisation.

La Suisse doit se re-positionner

Le multilatéralisme est dans une mauvaise passe, il doit se réinventer alors qu'il bénéficie encore d'un large soutien dans la communauté internationale, a estimé Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE) pour la commission. Dans ce cadre, la Suisse doit se re-positionner.

Le Conseil fédéral était aussi d'accord avec la motion. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a rappelé que le Parlement vient de valider des mesures urgentes ainsi qu'un plafond de dépenses de 122,6 millions de francs pour 2026-2029, pour que la Suisse renforce sa position d'Etat hôte.

Il a aussi promis que le Conseil fédéral rendra compte dans un rapport de la situation en matière de multilatéralisme. Et la publication de la prochaine stratégie de politique étrangère est prévue pour février prochain.

UDC opposée

L'UDC a fait cavalier seul contre la motion. Le succès de la Suisse n'est pas lié au multilatéralisme, mais à l'indépendance, a avancé Lukas Reimann (UDC/SG). Et de critiquer les organisations internationales, dont l'UE: complexité, lenteur, lourdeur ou encore intransparence.

A Genève, le Conseil d’Etat a aussi été chargé de présenter une stratégie ainsi qu'un plan d'action garantissant les conditions cadre nécessaires au maintien à long terme de la Genève internationale.