Le corps inanimé d’un homme a été découvert dans la zone de baignade des Bains des Pâquis ce mardi après-midi. Malgré la prise en charge rapide par les secours, son décès a été constaté sur place.

Un homme retrouvé inanimé dans l'eau aux Bains des Pâquis est décédé

Un homme retrouvé inanimé dans l'eau aux Bains des Pâquis est décédé

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un homme né en 1972 est décédé ce mardi 11 août aux Bains des Pâquis à Genève. Vers 15h30, son corps inanimé a été retrouvé dans l'eau au niveau de la zone de baignade, selon une information de «La Tribune de Genève».

Les sauveteurs sont immédiatement intervenus pour lui prodiguer les premiers soins avec un défibrillateur et réanimation cardiopulmonaire. Le Sauvetage de Genève, les services de secours et la police sont arrivés en renfort, mais l'homme n'a pas pu être réanimé et le décès a été constaté sur place.

Un dispositif policier a été engagé afin de sécuriser le secteur et de permettre l’intervention des secours. L'accès aux Bains a été fermé et la baignade interdite, bien que le site n'ait pas été évacué. Les intervenants et témoins ont reçu un soutien psychologique.

Une enquête est actuellement menée par la police cantonale genevoise sous la direction du Ministère public afin d'établir les circonstances exactes de l'événement. Selon les responsables, le dernier drame aux Bains des Pâquis remontait à près de vingt ans.