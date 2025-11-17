DE
FR

Augmentation des violences de 40%
La lutte contre les violences domestiques renforcée à Neuchâtel

Le Conseil d’État neuchâtelois renforcera, en 2026, la lutte contre les violences domestiques avec plus de moyens et de policiers.
Publié: il y a 56 minutes
Partager
Écouter
En 2026, le Conseil d’Etat neuchâtelois intensifiera la lutte contre les violences domestiques.
Photo: KEYSTONE/DPA/MAURIZIO GAMBARINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé de renforcer en 2026 le dispositif cantonal de lutte contre les violences domestiques. Il augmentera les moyens consacrés à la prévention et à la détection des situations de violence, ainsi que les effectifs dédiés au sein de la police cantonale.

Malgré les différentes mesures prises ces dernières années – ouverture du Centre neuchâtelois de médecine des violences, création d'une brigade «Menaces et prévention de la violence» ou encore formation des professionnels en pharmacie à la détection des violences – le sujet reste d'actualité, indique lundi le Conseil d'Etat dans un communiqué.

En 2024, les infractions enregistrées concernant des violences domestiques ont en effet augmenté de 40% par rapport à 2023. Cette hausse témoigne certainement d'une libération accrue de la parole des victimes et d'une meilleure prise en compte institutionnelle, selon l'exécutif cantonal.

Ces chiffres témoignent de la nécessité de poursuivre et d'intensifier la lutte. L'Etat souhaite éviter autant que faire se peut les passages à l'acte violent et assurer un meilleur suivi des victimes.

A lire également
Première campagne de prévention contre la violence domestique
21'127 infractions en 2024
Première campagne de prévention contre la violence domestique
93% des victimes d’homicides conjugaux sont des femmes
Des statistiques glaçantes
93% des victimes d’homicides conjugaux sont des femmes

Les campagnes d'informations à la population seront intensifiées, tout comme la prévention auprès des jeunes du secondaire II. Ces deux axes doivent permettre de faire connaître les droits des victimes ainsi que les dispositifs d'aide, de favoriser un changement de mentalité, de déconstruire les stéréotypes et d'anticiper les comportements à risques.

Dispositif de prévention et de surveillance

Le Conseil d'Etat prévoit également de renforcer le repérage précoce des situations de violence au sein des couples et des familles. Les formations destinées aux professionnels pour mieux orienter les victimes vers les dispositifs d'accompagnement, de soins et de soutien juridique seront elles aussi intensifiées.

Il est enfin prévu d'augmenter rapidement le nombre de policiers dédiés au domaine des menaces et de la prévention de la violence, pour parvenir à un doublement des effectifs actuels. Cela doit permettre de suivre davantage de situations et d'allonger la durée des suivis, mais aussi de renforcer la sensibilisation des acteurs concernés pour augmenter les signalements.

Cette hausse des effectifs doit aussi permettre de lancer les travaux de conception d'un dispositif de protection active des victimes et de surveillance des auteurs, ainsi qu'à identifier les adaptations légales nécessaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus