Des statistiques glaçantes
93% des victimes d’homicides conjugaux sont des femmes

Une étude de l'OFS révèle que 93% des victimes d'homicides conjugaux sont des femmes. Hors du cadre domestique, les hommes sont plus souvent victimes (73%) et auteurs (94%) d'homicides.
En Suisse, les meurtres conjugaux touchent presque exclusivement des femmes.
Les victimes d’homicides au sein d’un couple sont quasi-exclusivement des femmes (93%), alors que les personnes prévenues sont majoritairement des hommes. Hors de la sphère domestique, plus d’hommes sont victimes d'homicides (73%) perpétrés à 94% par d'autres hommes.

Pour les homicides au sein de la famille, 54% sont de sexe féminin et 46% de sexe masculin, précise mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS), dans le cadre d'une enquête complémentaire sur les tentatives d'homicide et les homicides consommés de 2019 à 2023. Parmi les 57 victimes, 29 étaient des enfants de moins de 15 ans. Et les suspects étaient à deux tiers des hommes.

Alcool et substances psychoactives

Parmi les causes des homicides au sein du couple figurent la consommation d'alcool, de stupéfiants et de médicaments (29%), les problèmes financiers (28%) et les troubles psychiques (28%). En plus de ces circonstances personnelles, 44% des personnes prévenues avaient déjà été violentes avant l'acte.

Dans le cas d'homicides au sein de la famille, les problèmes financiers et la consommation de substances psychoactives occupent également le premier plan, de même que les troubles psychiques (39%). L'abus de substances est un problème fréquent hors de la sphère domestique. La délinquance et des comportements violents sont mentionnés pour un quart des personnes prévenues.

Une dispute comme élément déclencheur

Les problèmes personnels peuvent être des éléments déclencheurs pour plus de la moitié des personnes prévenues d'homicides au sein du couple ou de la famille. Mais aussi l'escalade d'une dispute, tout comme la jalousie dans le cas d'un tiers des personnes prévenues de sexe masculin.

En dehors de la sphère domestique, l'escalade d'une dispute est l'élément déclencheur le plus souvent cité (61%).

Armes blanches privilégiées

Les armes coupantes ou tranchantes ont été les instruments les plus souvent utilisés dans les trois domaines. 22% des victimes contre lesquelles une arme blanche a été utilisée ont été tuées dans le couple et 24% dans la famille. Dans le domaine extra-familial, ce chiffre était de 9%.

Les armes à feu ont été utilisées contre 32 victimes dans le couple et contre 15 dans la famille. Respectivement 66% et 73% des victimes ont été tuées.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

