La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a lancé mardi la première campagne nationale de prévention contre la violence domestique, sexuelle et de genre. Elle s’étendra sur plusieurs années et s’adressera à différents publics-cibles.

Les femmes représentent près de 70% des victimes et plus de la moitié des homicides commis en Suisse ont lieu dans le cadre domestique. Photo: MAURIZIO GAMBARINI

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a lancé mardi la première campagne nationale de prévention contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. Déployée sur plusieurs années, elle ciblera différents publics.

Cette campagne a été élaborée par le Bureau fédéral de l’égalité femmes-hommes en collaboration avec une alliance regroupant Confédération, cantons, communes et organisations de la société civile. Une de ses missions principales est de proposer une assistance aux différents groupes concernés.

En Suisse, cette violence cause chaque jour d’immenses souffrances, rappelle le Département fédéral de l'intérieur (DFI). En 2024, la police a enregistré 21'127 infractions dans le domaine de la violence domestique, soit 6% de plus qu'en 2023 et environ 40% de tous les délits enregistrés. Les femmes représentent près de 70% des victimes et plus de la moitié des homicides commis en Suisse ont lieu dans le cadre domestique. Et selon le décompte des ONG, le nombre de féminicides est en hausse en 2025.