DE
FR

21'127 infractions en 2024
Première campagne de prévention contre la violence domestique

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a lancé mardi la première campagne nationale de prévention contre la violence domestique, sexuelle et de genre. Elle s’étendra sur plusieurs années et s’adressera à différents publics-cibles.
Publié: 09:22 heures
Partager
Écouter
Les femmes représentent près de 70% des victimes et plus de la moitié des homicides commis en Suisse ont lieu dans le cadre domestique.
Photo: MAURIZIO GAMBARINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a lancé mardi la première campagne nationale de prévention contre les violences domestiques, sexuelles et de genre. Déployée sur plusieurs années, elle ciblera différents publics.

Cette campagne a été élaborée par le Bureau fédéral de l’égalité femmes-hommes en collaboration avec une alliance regroupant Confédération, cantons, communes et organisations de la société civile. Une de ses missions principales est de proposer une assistance aux différents groupes concernés.

En Suisse, cette violence cause chaque jour d’immenses souffrances, rappelle le Département fédéral de l'intérieur (DFI). En 2024, la police a enregistré 21'127 infractions dans le domaine de la violence domestique, soit 6% de plus qu'en 2023 et environ 40% de tous les délits enregistrés. Les femmes représentent près de 70% des victimes et plus de la moitié des homicides commis en Suisse ont lieu dans le cadre domestique. Et selon le décompte des ONG, le nombre de féminicides est en hausse en 2025.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus