Aucun blessé à Neuchâtel
Le chantier de l'hôtel de La Vue-des-Alpes prend feu

Un incendie s’est déclaré vendredi à l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (NE), provoqué par une chaudière défectueuse. Rapidement maîtrisé, le sinistre n’a fait aucun blessé et les dégâts sont limités aux locaux techniques.
Le chantier à l'hôtel de La Vue-des-Alpes a pris feu.
Photo: Google Maps
Un incendie s'est déclaré vendredi à l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes (NE). Le sinistre, causée par une chaudière, a toutefois été maîtrisé, a fait savoir la commune de Val-de-Ruz, en précisant que la réouverture de l’établissement demeurait agendée au 30 avril.

La chaudière s’est embrasée pour des raisons qui restent encore à déterminer, précise le communiqué des autorités vaudruziennes. Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus. L’incident n’a fait aucun blessé. Les dégâts sont limités et se cantonnent aux locaux techniques.

8 millions de francs

Les émanations des fumées chaudes n’ont pas atteint le reste de l'emblématique complexe. Rénové et transformé, l'hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes rouvrira donc bel et bien la dernière semaine d'avril. Le chantier représente un investissement de plus de 8 millions de francs.

L'établissement comportera un hôtel de 20 chambres, un restaurant pour 110 convives, terrasse comprise, des salles de séminaires, un spa et un hub touristique. L’association «Vue-des-Alpes 360» a en outre été créée à fin 2025 pour favoriser, dans une logique de développement durable, l’évolution et le rayonnement du site.

