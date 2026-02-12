DE
FR

Grand Prix suisse d’art
Un Genevois parmi les lauréats du Grand Prix suisse d’art 2026

Fabrice Gygi, Hilar Stadler et Tilla Theus recevront le Grand Prix suisse d’art 2026. Les distinctions seront remises le 15 juin à Bâle par la ministre Elisabeth Baume-Schneider.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
1/2
Lors de la Biennale de Venise en 2009, Fabrice Gygi avait investi l'église San Stae avec un économat fait d’armoires cadenassées.
Photo: WALTER BIERI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Genevois Fabrice Gygi, le Lucernois Hilar Stadler et la Grisonne Tilla Theus reçoivent le Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2026. Les distinctions seront remises le 15 juin à Bâle en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

Attribuée par l'Office fédéral de la culture (OFC) sur recommandation de la Commission fédérale d’art, la récompense salue des parcours qui ont profondément marqué l’art, la muséologie et l’architecture en Suisse et à l’international.

Récompense de 40'000 francs

Chaque distinction est dotée de 40’000 francs. «Le prix honore des parcours qui ont marqué durablement la culture suisse», souligne l'OFC dans un communiqué jeudi.

A lire aussi
L'activité culturelle sera davantage soutenue à Fribourg
Feu vert des députés
L'activité culturelle sera davantage soutenue à Fribourg
Pinta Cura, célèbre œuvre à la gare de Genève, est menacée de destruction imminente
Polémique, pétition et travaux
La célèbre œuvre de la gare de Genève est menacée de destruction imminente

Le Genevois Fabrice Gygi, 60 ans, interroge dans son oeuvre les mécanismes de l’autorité ou la fragilité de l'individu nomade. Il poursuit aujourd'hui sa recherche à travers la peinture. Il a enseigné à l’ECAL et à la HEAD. Cofondateur de l'espace Forde à Genève en 1994, ses œuvres figurent entre autres dans les collections du MAMCO à Genève, du M HKA à Anvers et du Centre Georges Pompidou à Paris.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus