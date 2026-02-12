DE
FR

Feu vert des députés
L'activité culturelle sera davantage soutenue à Fribourg

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux lois pour stimuler la culture. Le financement par habitant augmentera d’ici à 2035 et les missions des institutions culturelles seront «clarifiées».
Publié: 09:54 heures
|
Dernière mise à jour: 09:55 heures
Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture dans le canton
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Les députés fribourgeois ont voté jeudi deux révisions totales visant à stimuler la culture dans le canton. La première concerne la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et la seconde la loi sur les institutions culturelles de l'Etat (LICE).

La LEAC a été avalisée par 86 voix contre 15 et 3 abstentions, alors que la LICE a recueilli 94 voix contre 1 sans abstention. Les deux remplacent des lois de 1991. Les moyens financiers dédiés à la LEAC seront accrus, via une solution sortie de la commission ad hoc.

Augmentation progressive

Ainsi, l'Etat de Fribourg augmentera «progressivement» son apport aux activités culturelles, en lien avec une régionalisation, pour atteindre un montant annuel de 30 francs par habitant d'ici à 2035, contre 16,70 francs actuellement (5,8 millions par an).

La révision de la LICE servira à «clarifier et moderniser» les missions des six institutions culturelles de l’Etat: Archives de l'Etat, Bibliothèque cantonale et universitaire, Conservatoire, Musée d’art et d’histoire, Musée d’histoire naturelle et Château de Gruyères.

