La gare de Sugiez va être livrée aux bulldozers

La gare historique de Sugiez, datant de 1903, sera démolie. Le Tribunal fédéral rejette les recours pour sa sauvegarde, privilégiant un projet moderne des Transports publics fribourgeois. Mont-Vully perd un témoin architectural.

ATS Agence télégraphique suisse

La gare de Sugiez, sur le territoire de la commune de Mont-Vully (FR), sera démolie. Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par Patrimoine suisse et Pro Fribourg. La réalisation d'un hub de transports publics l'emporte sur la conservation d'un bâtiment qui n'est pas protégé.

Le Tribunal fédéral met un terme à quatre années de lutte, de démarches et d’espoir pour la sauvegarde de la gare historique de Sugiez, souligne mardi Pro Fribourg dans un communiqué. «Nous pleurons aujourd’hui la perte d’un bien culturel immobilier, témoin irremplaçable de notre histoire collective. La démolition laissera un vide architectural, au milieu d’un contexte très banal».

Aménagement de rampes d'accès

En 2021, les Transports publics fribourgeois (TPF) ont mis à l'enquête un projet de développement de leurs installations à Sugiez, sur la ligne Anet-Morat. Le projet prévoit l'aménagement de rampes d'accès, des mesures en faveur des personnes en situation de handicap et des places de stationnement. Le bâtiment de la gare, datant de 1903, doit être démoli.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral confirme la position du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a reconnu à l'édifice une «certaine valeur historique, d'importance locale». Pour autant, celui-ci ne se situe pas dans un secteur protégé et ne bénéficie d'aucune mesure particulière.

Dans ces conditions, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la démolition, estime la 1ère Cour de droit public. Cette suppression est en effet nécessaire à la réalisation du projet des TPF visant à développer un service et des infrastructures de transports sûrs, de qualité et adaptés à tous les usagers.