Après un record en 2014
Un diamant bleu vendu plus de 25 millions de dollars à Genève

Le diamant bleu «Mellon blue» de 9,51 carats a été vendu pour plus de 25 millions de dollars à Genève. Cette pierre d'une pureté exceptionnelle, autrefois connue sous le nom de «Zoe Diamond», avait appartenu à la philanthrope américaine Rachel Lambert Mellon.
Publié: 18:21 heures
Il a été adjugé au marteau à 17,4 millions de francs.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le «Mellon blue», un diamant bleu vif de 9,51 carats monté sur une bague, a été vendu plus de 25 millions de dollars mardi à Genève, soit un prix conforme aux estimations initiales pour une pierre «d'une pureté exceptionnelle», a annoncé la maison Christie's. Ce diamant bleu vif, qui «compte parmi les plus beaux diamants de couleur jamais proposés aux enchères», selon Rahul Kadakia, directeur international du département Joaillerie chez Christie's, avait été estimé par la maison de vente entre 20 et 30 millions de dollars.

Il a été adjugé au marteau à 17,4 millions de francs, pour un prix final de 25'592'269 dollars avec les taxes, selon Christie's. La même pierre, alors connue sous le nom de «Zoe Diamond», avait été vendue pour 32,6 millions de dollars chez Sotheby's à New York en 2014, établissant à l'époque des records mondiaux pour un diamant bleu et pour le prix au carat.

La pierre a appartenu pendant des décennies à Rachel Lambert Mellon, plus célèbre sous le nom de «Bunny» Lambert Mellon (1910-2014), horticultrice, philanthrope et collectionneuse d'art américaine. La pierre était alors montée en pendentif. Bunny Mellon est notamment connue pour avoir réaménagé la roseraie de la Maison Blanche en 1961 à la demande du président John F. Kennedy.

Le prix le plus élevé jamais atteint par Christie's pour un diamant bleu vif a été établi à Genève en 2016 lorsque l'"Oppenheimer Blue» (14,62 carats) a été vendu pour 57,5 millions de dollars américains. 

