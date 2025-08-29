DE
FR

Après le Valais
Genève interdit à son tour la vente de puffs

Le Grand Conseil genevois a voté l'interdiction immédiate des cigarettes électroniques jetables'. Cette décision unanime vise à protéger la santé publique et l'environnement.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Genève interdit la vente de cigarettes électroniques à usage unique (image d'illustration).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cigarettes électroniques à usage unique, aussi appelées «puffs», seront interdites à la vente à Genève. Le Grand Conseil a adopté vendredi à la quasi unanimité une loi en ce sens, en l'accompagnant d'une clause d'urgence pour une entrée en vigueur immédiate.

«Ces produits, qui sont conçus pour attirer les jeunes, sont une honte», a lancé la socialiste Jennifer Conti. «Hautement addictifs avec des quantité de nicotine très élevés, ces produits sont présentés comme des objets ludiques», a déploré Marc Saudan, député LJS. Le projet de loi accepté émane des rangs de la gauche, du Centre et de LJS.

Selon des chiffres d'Unisanté cités dans le rapport accompagnant le projet de loi, 59% des 14-25 ans ont déjà consommé des puffs. Les jeunes sont attirés par ces objets colorés, aux arômes attractifs et au prix abordable. Le risque de dépendance est très élevé, ont relevé plusieurs députés.

Le Grand Conseil a aussi fustigé les effets catastrophiques de ces cigarettes électroniques jetables sur l'environnement. «Il faut agir immédiatement», a insisté M. Saudan. Même l'UDC, pourtant allergique aux interdictions, a voté ce projet de loi. Seul un député a brisé l'unanimité générale.

Vers une interdiction fédérale

Le Grand Conseil genevois est conscient que cette interdiction pourra être attaquée au niveau juridique. Mais les députés ont fait primer la santé sur le risque juridique. La clause d'urgence a été votée pour donner un signal politique fort. «Genève peut montrer la voie», a souligné Raphaël Dunand (LJS).

Le Valais a déjà interdit la vente des puffs. Cette mesure a été contestée par une multinationale qui vend des cigarettes au Tribunal fédéral. Le Jura et Berne vont aussi dans la direction d'une interdiction. Une motion en ce sens a aussi été adoptée par le Parlement fédéral. Une adaptation de la loi fédérale est attendue mais pourrait prendre du temps.

