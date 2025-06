Le Conseil des Etats a approuvé l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, connues sous le nom de «puffs». La motion, initiée par Christophe Clivaz des Verts, a été adoptée par 19 voix contre 11 et sera transmise au Conseil fédéral pour mise en œuvre.

Les cigarettes électroniques à usage unique, ou «puffs», seront interdites à la vente en Suisse. Mercredi, par 19 voix contre 11, le Conseil des Etats a transmis au Conseil fédéral une motion en ce sens du National, émanant de Christophe Clivaz (Vert-e-s/VS). Les puffs sont présents sur le marché suisse depuis 2020. Les jeunes sont particulièrement attirés par ces produits colorés et aux multiples arômes. La tendance à la consommation est à la hausse, selon le Valaisan.

Au nom de la commission, Flavia Wasserfallen (PS/BE) s'est aussi montrée préoccupée face à ces produits, dont le prix abordable, les arômes attractifs et le design séduisant attirent les jeunes et les rendent dépendants. Et de souligner l'aspect jetable de ces produits.

Le Conseil fédéral était initialement opposé à la motion, rappelant que l'UE ne connaît pas d'interdiction de ces produits. La Suisse ne doit pas faire cavalier seul, a approuvé Hannes Germann (UDC/SH). Toutefois, reconnaissant le problème, la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a accepté la décision.