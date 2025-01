1/6 Un précurseur dans toute la Suisse: le directeur de la santé valaisan Mathias Reynard. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri

Certains cantons n'ont guère de prescriptions contre le tabagisme, et jusqu'à récemment, même les enfants pouvaient y acheter des cigarettes. Le Valais constitue une exception puisque la consommation de tabac y est strictement réglementée. Sur plusieurs points, le canton fait actuellement figure de précurseur et applique déjà nombre de mesures qui pourraient être adoptées en 2025 pour l'ensemble de la Suisse.

Le canton a tout d'abord pris les devants en ce qui concerne l'interdiction de la publicité pour le tabac: en 2021, le Valais a réglementé ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Des règles strictes s'appliquent ainsi à l'endroit et à la manière dont les paquets de cigarettes peuvent être présentés dans les kiosques.

Au niveau national, on a du mal à s'y mettre et les choses avancent nettement plus lentement qu'en Valais. Certes, le peuple a accepté en 2022 l'initiative «Oui à la protection des enfants contre la publicité pour le tabac», mais au Parlement, la mise en œuvre n'avance que lentement. Au printemps, l'Assemblée fédérale se penchera à nouveau sur le dossier et sur l'interdiction de la publicité pour le tabac.

Interdiction à l'échelle nationale, un Valaisan dépose une motion

Le Parlement valaisan vient de décider d'interdire la vente des cigarettes électroniques jetables. Il s'agit du deuxième canton après le Jura. Un référendum est encore en cours, mais il est fort possible que les Valaisans doivent bientôt acheter leur marchandise jetable en dehors du canton.

Une telle interdiction a également été mise sur la table à l'échelle de la Suisse, par l'initiative d'un Valaisan: le conseiller national des Vert-e-s Christophe Clivaz a déposé une intervention visant à interdire les cigarettes électroniques jetables dans toute la Suisse. Alors que le Conseil national l'a déjà adoptée, cette année le Conseil des Etats se penche sur le sujet et pourrait décider de l'appliquer à toute la Suisse.

En raison de leur goût fruité, les «puffs» sont très attractives pour les jeunes, explique Christophe Clivaz lorsqu'on l'interroge. «Les jeunes deviennent très vite dépendants à la nicotine, sans que les parents s'en rendent compte.» Car elles n'ont pas le goût de la fumée d'une cigarette «classique». De plus, les produits jetables provenant de Chine ne sont de loin pas écologiques. Le plus souvent, les piles et batteries ne sont pas recyclées et finissent à la poubelle ou dans la nature.

Si les règles valaisannes sont appliquées à toute la Suisse, ce serait un pas de plus vers davantage de prévention. En Suisse, les choses avancent plus timidement que dans les pays voisins. Même si ces derniers mois, on note tout de même quelques durcissements. Les fumeurs ont déjà senti qu'un vent plus dur soufflera sur eux en 2025, notamment au niveau de leur porte-monnaie. Au début de l'année, la Confédération a par exemple augmenté le prix des snus ou des cigarettes à rouler.

Depuis octobre dernier, des restrictions publicitaires sont déjà en vigueur dans toute la Suisse, par exemple sur les affiches dans les transports publics. Et une interdiction de vente aux jeunes de moins de 18 ans est désormais uniforme dans toute la Suisse. Auparavant, les mineurs pouvaient acheter du tabac dans dix cantons.

«Les fumeurs sont une minorité»

Comment le Valais est-il devenu un précurseur en matière de tabagisme? Le responsable du dossier est Mathias Reynard. «Le Valais est un précurseur, et je m'en réjouis», déclare le directeur de la santé du PS. «Le tabac est responsable en Valais de près de 450 décès par an et de nombreuses maladies graves comme le cancer. La population et nos parlementaires ont compris l'importance de cette question.»

Selon l'ancien conseiller national socialiste, l'approche progressive fait partie de la recette pour devenir un précurseur. «Pour l'interdiction de la publicité, par exemple, il y avait une commission consultative avec des représentants et des représentantes de l'hôtellerie, de la restauration et de la branche publicitaire. L'implication de toutes les parties concernées a permis de faire avancer le dossier», a déclaré le conseiller d'Etat Mathias Reynard. Plus de 75% de la population sont des non-fumeurs. «Le tabagisme concerne donc une minorité.» De plus, le Valais n'a pas d'industrie du tabac ni de multinationales du tabac qui feraient du lobbying sur le territoire cantonal.

Mais les fumeurs valaisans peuvent tout simplement franchir la frontière cantonale lorsqu'ils achètent des cigarettes électroniques jetables. Si une interdiction était introduite dans toute la Suisse, cette époque serait alors révolue. Aujourd'hui, la Suisse est un patchwork en matière de tabagisme: les cantons élaborent eux-mêmes leurs règles. Dans certains cantons, les établissements fumeurs sont autorisés, dans d'autres, il ne peut y avoir que des fumoirs sans service, et dans d'autres encore, il existe des espaces fumeurs séparés où l'on peut se servir.