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Le trafic fortement ralenti
Un important feu de toiture se propage à plusieurs immeubles à Aigle

Un important incendie de toiture s'est déclaré lundi matin dans un immeuble du centre d'Aigle (VD). Le feu s'est propagé à trois autres bâtiments, sans faire de blessés. Un vaste dispositif de secours est mobilisé et la population est priée d'éviter le secteur.
Publié: 06:33 heures
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Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
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Un important incendie de toiture frappe le centre d'Aigle, avec de fortes fumées et des perturbations.
Photo: Capture d'écran Facebook
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ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Vaud a alerté lundi 3 août la population au sujet d'un important incendie de toiture dans un immeuble dans le centre-ville d'Aigle (VD). L'incendie, qui s'est déclaré rue du Molage, a provoqué un important dégagement de fumée et perturbe considérablement la circulation aux abords du lieu de l'incident, a indiqué lundi le service des pompiers du canton de Vaud.

L'alerte a été donnée à 3h54 ce matin. Il n'y a pas de blessés. Un grand dispositif de pompiers de toute la région est actuellement sur place pour lutter contre le feu qui s'est étendu à trois autres immeubles. Il ne faut pas pénétrer dans la zone touchée et il convient d'informer les voisins.

Il est recommandé de contourner largement la zone et de suivre les instructions des services d'urgence et des autorités. Les pompiers conseillent également de respecter certaines règles de conduite: la population doit fermer les fenêtres et les portes et éteindre les systèmes de ventilation ainsi que les climatiseurs.

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