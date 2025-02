Accident Un incendie dans une cuisine privée à Cressier (NE) a fait un blessé et a tué un chat

Un incendie de cuisine à Cressier (NE) a fait un blessé léger et causé d'importants dégâts lundi soir. Le locataire a été hospitalisé et un chat n'a pas survécu. La Police neuchâteloise enquête sur les causes du sinistre.