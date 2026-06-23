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Accident mortel à Lausanne
Percuté par une voiture, un motard meurt comprimé contre un bus des TL

Grave accident ce mardi matin à Lausanne: un motard a perdu la vie à une intersection des Plaines-du-Loup. Percuté par une voiture et projeté contre un bus des TL, le quadragénaire n'a pas survécu.
Publié: il y a 47 minutes
La police lausannoise et les secours n'ont pu que constater le décès du motard.
Photo: SALVATORE DI NOLFI
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Léo MichoudJournaliste Blick

Tragique accident de la circulation, ce matin dans les hauts de Lausanne. Ce mardi 23 juin, la police municipale informe qu'un motard a perdu la vie sur la route des Plaines-du-Loup, près du parking du Vélodrome.

Vers 8h20, comme le veut le code de la route, la moto s'est arrêtée à un cédez-le-passage pour s'engager sur la route. En effet, un bus des transports publics lausannois passait à ce même moment, en direction de la Blécherette. Le danger est venu de derrière le deux-roues.

«Pour une raison que l'enquête devra établir, un conducteur automobile circulant dans le même sens que le motocycliste est entré en collision avec celui-ci, le comprimant contre le bus, détaille la police. Malgré l'intervention rapide des secours, le motocycliste est décédé sur place.» La victime est un homme de 44 ans, de nationalité italienne et domicilié à Lausanne.

Enquête en cours

Aucun autre blessé n'est à signaler. Le conducteur de la voiture, âgé de 45 ans, «a été entendu par les enquêteurs puis laissé aller». Sous la conduite du Ministère public, les spécialistes du groupe accidents de la police municipale de Lausanne conduisent l'enquête visant à éclaircir les faits.

La route des Plaines-du-Loup a été fermée à la circulation dans les deux sens, dès les minutes qui ont suivi et jusqu'à 15h45. Une dizaine d'agents de police ont été dépêchés sur les lieux, accompagnés des secours et d'une cellule de soutien psychologique. 

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