Pour des raisons qui restent à déterminer, deux bus sont entrés en collision latérale, ce mardi matin à Stalden (Valais). Au total, treize personnes ont été blessées et transportées aux hôpitaux de Viège et Sion.

Léo Michoud Journaliste Blick

Il était 8h45 lorsque deux autocars sont entrés en collision à Stalden (VS), ce mardi 1er septembre. En descendant vers Viège sur la route cantonale, à hauteur du lieu-dit «Mühlackern», l'un d'eux s'est déporté sur la route pour une raison indéterminée.

Au même moment, un autre bus est arrivé en sens inverse, direction Stalden. Le conducteur a manœuvré pour éviter le choc frontal, mais les deux bus se sont heurtés latéralement. «À la suite de cette collision, l’autocar qui se dirigeait vers Viège a quitté la chaussée avant de s’immobiliser à proximité d’une étable», communique le Ministère public en début d'après-midi.

Treize blessés transportés à l'hôpital

La police cantonale valaisanne déplore treize personnes blessées parmi les 31 passagers du bus pour Viège. «Après avoir reçu les premiers soins sur place, elles ont été transportées vers les hôpitaux de Viège et de Sion», informe le communiqué. Dans l'autre bus, aucun blessé n'est à déplorer. Les passagers indemnes ont été pris en charge psychologiquement sur place.

Trois hélicoptères ont été mobilisés, en plus d'importants moyens de secours terrestres: Plusieurs membres de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144) avec sept ambulances, deux psychologues d'urgence, les sapeurs-pompiers de Viège et de Stalden, ou encore des agents de police.

Enquête et évacuation du véhicule

Le Ministère public valaisan a ouvert une instruction publique, afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Il faudra attendre ce soir, 20h, pour que débute l'évacuation du véhicule accidenté.

Les autorités prévoient d'importantes perturbations de la circulation sur cette route de montagne: «La route cantonale sera entièrement fermée à la circulation pendant la durée des opérations. Le trafic sera dévié en alternance par l’ancienne route. Aucune possibilité de contournement n’étant prévue pour les poids lourds.»