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Tragique accident en Valais
Une personne meurt happée par un train à Loèche

Un tragique accident ferroviaire a coûté la vie à une personne samedi matin à la gare de Loèche (VS). La victime, percutée par un train en provenance de Brigue, tentait de monter à bord d’un autre train à quai.
Publié: 17:48 heures
Un tragique accident ferroviaire a coûté la vie à une personne samedi matin à la gare de Loèche (VS). (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a perdu la vie samedi matin à la gare de Loèche (VS) après avoir été percutée par un train. L'identification formelle de la victime est en cours. L'accident s'est produit vers 8h45. Selon les premiers éléments, la victime se serait engagée sur les voies pour tenter de monter à bord d'un train qui se trouvait à quai.

Au même moment, un convoi en provenance de Brigue traversait la gare. Malgré un freinage d'urgence immédiatement déclenché, la personne a été happée par le train. Les secours dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès de la personne accidentée. L'intervention a entraîné des perturbations du trafic ferroviaire. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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