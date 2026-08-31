Un alpiniste a perdu la vie dimanche lors de l'ascension du Cervin à 4300 mètres d'altitude, annonce la police valaisanne. L'accident s'est produit sur l'arête du Lion et une enquête a été ouverte.

Un alpiniste meurt en escaladant le Cervin à Zermatt

Un alpiniste meurt en escaladant le Cervin à Zermatt

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un nouveau drame s'est produit en haute montagne ce week-end. Le dimanche 30 août, vers 7h du matin, un alpiniste a perdu la vie alors qu'il effectuait l'ascension du Cervin, annonce la police valaisanne ce lundi 31 août.

La victime progressait avec un compagnon de cordée sur l'arête du Lion. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, l'alpiniste a fait une chute dans le vide à environ 4300 mètres d'altitude.

Une instruction a été ouverte

Avertis immédiatement par le second grimpeur, les secours de l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS 144) ont dépêché un hélicoptère d'Air Zermatt sur place. Les secouristes n'ont malheureusement pu que constater le décès de l'alpiniste.

L'identification formelle de la victime est actuellement en cours. Le Ministère public a ouvert une instruction pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.