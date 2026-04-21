Un motard a percuté lundi un camion à l'arrêt sur l'A1, près de l'aéroport de Genève. Le conducteur, âgé de 25 ans, a emprunté un accès interdit malgré la présence d'un dispositif de signalisation. Une enquête est en cours.

Un motard s'engage dans un tronçon fermé de l'A1 et percute un poids lourd

Un motard s'engage dans un tronçon fermé de l'A1 et percute un poids lourd

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un motocycliste a percuté un camion à l'arrêt, lundi 20 avril, après avoir emprunté un accès interdit à l'autoroute A1, au niveau de l'aéroport de Genève, rapporte 20minutes.ch. Le conducteur, né en 2001, a subi de graves blessures et a été transporté aux HUG par une ambulance. Son pronostic vital n'est néanmoins pas engagé.

Aux alentours de 23h30, l'homme a rejoint la voie rapide depuis la route des Batailleux, en direction de la France. Selon le Service de communication de la police genevoise, l'accès au tronçon était pourtant barré par du matériel de signalisation et par un agent de régulation du trafic, présent sur place.

En dépit de ce dispositif, le motard a traversé le chantier. La partie avant de son véhicule a alors percuté un camion parqué sur la bande d'arrêt d'urgence. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.