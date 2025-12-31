DE
A la cathédrale de Lausanne
Les obsèques de Daniel Brélaz auront lieu samedi 10 janvier

Les obsèques de Daniel Brélaz, ancien syndic de Lausanne et pionnier de l'écologie politique, auront lieu le 10 janvier à 15h30 à la cathédrale de Lausanne. Décédé à 75 ans, il repose au centre funéraire de Montoie.
Daniel Brélaz est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 75 ans.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
Les obsèques de Daniel Brélaz auront lieu le samedi 10 janvier à la cathédrale de Lausanne. Elles seront célébrées lors d'une cérémonie publique conduite par l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel Mgr Charles Morerod. Elle débutera à 15h30.

Sa famille a confirmé mercredi à Keystone-ATS une information parue dans le 24 heures, précisant que l'avis mortuaire serait publié lundi prochain. En attendant, le «géant vert» repose dès ce jour au centre funéraire de Montoie de la capitale vaudoise, où le public peut venir lui rendre hommage.

L'ex-conseiller national écologiste et ancien syndic de Lausanne est décédé des suites d'un arrêt cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 75 ans. Il devait fêter son 76e anniversaire le 4 janvier prochain.

Locomotive électorale

Daniel Brélaz est tombé dans la marmite de la politique par le biais de l'écologie: en 1975, il s'engage dans le Groupement pour la protection de l'environnement à Lausanne. En 1979, à moins de 30 ans, il est le premier écologiste élu au Conseil national, et même le tout premier écologiste au monde à siéger dans un parlement national.

Il conserve ce mandat jusqu'en 1989, date à laquelle il est élu à l'exécutif de Lausanne. Il prendra alors la tête des Services industriels pendant douze ans, avant de devenir syndic en 2011. Une nouvelle première pour les écologistes lors d'une élection directe dans une ville suisse.

La locomotive électorale Daniel Brélaz n'a eu de cesse de faire des allers et retours au Conseil national: de 1979 à 1989, de 2007 à 2011 et enfin de 2015 à début 2022. Depuis l'annonce de son décès, les hommages politiques et publics se sont très vite multipliés.

