Roger Federer est devenu milliardaire l'an dernier et figure pour la première fois dans la prestigieuse liste des milliardaires de «Forbes». Il le doit notamment à des contrats de sponsoring.

Michael Hotz

Roger Federer n’a jamais occupé un tel rang dans sa carrière. Pourtant, il s'agit d'une étape importante pour l’ex-tennisman, habitué au succès. Il a fait son entrée cette année dans la liste des milliardaires du magazine américain «Forbes», à la 3185e place. Sa fortune nette est estimée à un peu plus de 1,1 milliard de dollars (environ 860 millions de francs).

Federer a atteint le statut de milliardaire l'été dernier. Selon l'agence économique américaine Bloomberg, sa fortune s'élevait à 1,3 milliard de dollars en juin 2025. Dans le classement Bilanz 2025 des 300 Suisses les plus riches, Federer se classe à la 138e position.

Des sponsorings lucratifs

Roger Federer a été le premier sportif non-américain à atteindre le statut de milliardaire, avant même la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui a lui aussi franchi la barre du milliard. En 2020, le Suisse était même le sportif le mieux payé au monde. Sa fortune s’est principalement accrue en dehors des courts, grâce à des contrats de sponsoring très rémunérateurs.

Avec son manager Tony Godsick, le Bâlois s’appuie sur des partenariats de longue date avec des marques renommées telles que Rolex, Lindt & Sprüngli, ou encore Credit Suisse, aujourd’hui absorbé par l’UBS. Mais l’accord le plus lucratif reste son partenariat avec Uniqlo. En 2018, Federer a quitté Nike pour s’engager avec le fabricant japonais, un contrat valable jusqu’en 2028, malgré la fin de sa carrière. Cet accord devrait lui rapporter 240 millions de dollars.

Un autre élément clé de la fortune de Federer est sa participation dans la marque zurichoise de chaussures de course On, qu’il a rejointe en 2019. Selon Bloomberg, l'ex-joueur de tennis détient environ 3% des actions. Actuellement, la capitalisation boursière de On atteint environ 13,6 milliards de dollars, ce qui signifie que la participation de Federer dans la marque pourrait être évaluée à environ 400 millions de dollars.

Federer ne peut toutefois pas rivaliser avec l'ancien sportif le plus riche. A 63 ans, Michael Jordan se classe à la 984e place du classement Forbes avec une fortune de 4,3 milliards de dollars. La légende du basket-ball a franchi la barre du milliard plusieurs années après la fin de sa carrière, tout comme Roger Federer.