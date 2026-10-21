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Indemnités en cas de RHT
Le Conseil fédéral annonce la fin échelonnée des aides au chômage

Le Conseil fédéral prévoit un retour progressif à la normale pour les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. La durée maximale de 24 mois reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.
Publié: il y a 3 minutes
La Suisse adapte le régime du chômage partiel face à la reprise.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Les conditions d'octroi de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail devraient revenir à la normale. Le Conseil fédéral envisage une normalisation échelonnée grâce à une amélioration de la situation économique.

Actuellement, la durée maximale d’indemnisation est de 24 mois au lieu de 12, et le délai d’attente d’un jour au lieu de trois. Le délai maximal de 24 mois sera maintenu jusqu'au 31 janvier 2027. Le Conseil fédéral évaluera la situation pour février en décembre.

Retour à la normale

Selon le groupe d'experts de la Confédération, les prévisions conjoncturelles sont favorables à un retour progressif à la normale. La croissance devrait être de 1,7% en 2026 et de 1,6 % en 2027. Parallèlement, le chômage et la RHT devraient continuer de baisser.

Certains risques subsistent, notamment en raison des tensions géopolitiques ou des prix élevés de l’énergie. Le Conseil fédéral continue donc de suivre de près l'évolution de la conjoncture. Les entreprises confrontées à des pertes de travail inévitables pourront toujours recourir à la RHT.

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