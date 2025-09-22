Dernière mise à jour: il y a 42 minutes

Publié: il y a 44 minutes

Malgré le retrait de deux investisseurs potentiels, la saison de ski 2025-2026 est assurée à Belalp (VS). La commune de Naters, actionnaire majoritaire des Remontées mécaniques fortement endettées, reste déterminée à assurer la pérennité de la société.

Les problèmes d'argent ne gâcheront pas la saison de ski à Belalp

Le domaine skiable de Blatten-Belalp offre une cinquantaine de kilomètres de pistes de ski. Photo: DR

La saison d'hiver 2025-2026 est assurée sur le domaine skiable desservi par les Remontées mécaniques de Belalp (VS). Le retrait de deux investisseurs potentiels ne remet pas l'exploitation en question, a indiqué la commune de Naters à Keystone-ATS.

Fortement endettées - les médias locaux évoquent une ardoise de quelque 20 millions de francs -, les Remontées mécaniques de Belalp sont à la recherche d'argent frais. Une solution semblait se dessiner, mais les deux investisseurs pressentis ont retiré leur offre, comme l'a relaté la semaine dernière le «Walliser Bote», relayé par Blick.

Détermination de la commune

«C'était ma démarche personnelle de proposer à la population une alternative durable et tournée vers l'avenir (...). Malheureusement, cela n'a pas pu se réaliser dans les conditions actuelles», a indiqué lundi la présidente de Naters Charlotte Salzmann-Briand à Keystone-ATS.

La commune – actionnaire majoritaire des Remontées mécaniques de Belalp – reste déterminée à assurer la pérennité de la société. En attendant, l'exploitation de la saison hivernale 2025-26 est garantie. Le domaine skiable de Blatten-Belalp offre une cinquantaine de kilomètres de pistes de ski.