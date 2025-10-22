Dans une société libérale, les prescriptions vestimentaires devraient demeurer l'exception. Les enfants doivent être autorisés à porter un voile à l'école, a indiqué mercredi le Conseil fédéral dans un rapport.

Le port du voile reste autorisé pour les enfants à l'école

Le débat sur le port du voile par les enfants comprend des enjeux tant juridiques que sociétaux. (Archives) Photo: A4675/_WOLFRAM KASTL

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil national estimait de son côté qu'une interdiction était nécessaire pour permettre aux filles de participer aux cours de sport et de natation.

Pas conforme à la Constitution

Pour le gouvernement, le droit en vigueur permet déjà aux filles musulmanes, voilées ou non, d'accéder à toutes les matières obligatoires.

Et de rappeler que le Tribunal fédéral a déclaré qu'interdire le port du voile aux enfants dans les écoles publiques n'est pas conforme à la Constitution. De nombreux cantons ont adopté des directives qui contiennent des solutions simples et faciles à mettre en œuvre concernant les questions religieuses et culturelles. Par exemple, une élève peut participer aux cours de natation en portant un maillot de bain intégral et un bonnet de bain.